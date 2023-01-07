日本首相成襲擊目標？岸田文雄參拜前　伊勢神宮有炮竹被遙控引爆

日本首相岸田文雄疑成為襲擊目標。他1月4日前往三重縣伊勢神宮參拜約40分鐘前，現場附近突然傳出炮竹爆炸聲。當時已有民眾在附近聚集，所幸無人受傷。



自從日本首相安倍晉三2022年8月遇刺身亡後，岸田的保安便加強，但有關方面仍未能在爆炸發生前先發現有關裝置。警方經搜後在伊勢神宮外宮的迎賓車道附近草叢發現炮竹燃燒爆炸的痕跡，疑是疑犯從遠處遙控引爆。有關方面已在進行深入調查。

三重縣警方稱，伊勢神宮外宮前廣場附近4日上午11時40分左右傳出爆炸聲，警方之後發現炮竹殘骸。據悉殘骸上還有天線及電線等零件，疑是有人從遠處遙控爆炸，而非近距離引爆，所以有關方面沒發現可疑人士。

圖為2023年1月4日共同社提供的照片，相中日本首相岸田文雄與閣員前往日本伊勢神宮參拜。原來在活動開始前40分鐘，警方才在迎賓車道附近草叢發現炮竹燃放的痕跡，此事令日本警方的保安再受質疑。（Reuters）

警方稱4日上午已事先派員到現場巡邏及進行檢查，但未發現可疑物品以及炮竹，懷疑它是在安檢後被人設置。三重縣警方已在調閱閉路電視攝錄片段，藉此尋找線索。

在並未發現其他的可疑物品以及現場已清理的情況下，岸田文雄仍按原定計劃於當天中午12時20分左右，抵達伊勢神宮參拜。

安倍晉三2022年7月8日遇刺身亡時，日本警方的保安被批評有重大漏洞。此後岸田出席公開活動，警方也不敢掉以輕心，在他參拜伊勢神宮時，至少出1100名警員在伊勢神宮一帶附近戒備。