韓國「淫魔教師」性騷擾逾40中學男生　以請客吃飯作餌

男同學要小心了！最近韓國連續爆發2起男性教師性騷男學生的事件，引起社會大眾非議。



大田一名男老師對曾經教導過的中三男畢業生念念不忘，竟然透過職權上的威勢帶該名學生回家「壞壞」，還不斷透過社群軟體騷擾表示「要請吃飯」。

濟州島一名學校也爆發類似事件，受害者超過40人以上。

兩宗同類案件掀反同浪潮：「同性戀者們需要被治療」（點圖了解更多）：

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根據韓媒《News1》，韓國法律界相關人士2日指出，大田地方法院天安支院第1刑事部判處被依兒童與青少年性保護（強制醜行，即性騷）罪嫌起訴的A姓男教師2年徒刑，同時禁止其未來7年在兒童青少年、身障人士相關機構就業，且3年需要由警方保護觀察。

A某為一所中學的教師，去年2月他涉嫌將自己曾經教過的男學生引誘至住處內性騷，等到該名男學生中學畢業後，他甚至透過社群軟體騷擾「我會請你吃飯」，企圖引誘該名男學生見面，以便故技重施。儘管該名男學生強烈拒絕，A某仍不惜說謊，假借師長的權威與該名男學生的父母取得聯繫。

檢方研判，A姓教師因為對該名男學生「產生性趣」，因此下定決心性騷男學生、將男學生拐騙至住處性騷得逞。

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根據韓媒《首爾新聞》，濟州島不久前也爆發男性教師性騷擾男學生的類似案例，警方2日指出，濟州西部警察署將涉嫌性騷男學生的教師B某移送檢方，他是一名高中教師，從去年4月至11月至少在校內、校外性騷超過5名以上的男學生。

一對父母去年11月向警方報案，表示他們就讀高中1年級的兒子在公共澡堂慘遭男老師性騷，警方得知後開始展開辦案，校方在認知到事情嚴重性後也委託警方迅速展開調查。

校方與濟州道教育廳研判可能還有很多受害者，因此以高中1至2年級的學生為對象做問卷調查，結果高達40多名的男學生透露過去曾被該名教師強制性騷，或是存在著不恰當的肢體接觸，當中還有10多名男學生在問卷內透露遭到男老師嚴重性騷。

校方先是將男老師解除所有課程的授課，收到警方通知後，更將該名男老師解雇，未來將召開懲戒委員會。

對此，韓國網友在Naver新聞報導界面底下留言，「同性戀是骯髒污穢的疾病」、「韓國的同性戀者們需要被治療，呼籲別再以保護人權、保護性少數者的名義包庇」、「這樣還要保護韓國的同性戀者人權嗎」、「男人性騷男人、女人性騷女人，未來只會更加頻繁發生」、「這是真的！現在不是只要生的是兒子就安全了」、「說同性戀是人權、不要歧視的教師們去哪了？」。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】