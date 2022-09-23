美國聯合航空客機狂冒火光情況驚心　機體部份碎片落下影片瘋傳

綜合外媒報道，這起事件發生於當地時間21日晚間11時24分，一架美國聯航UAL149航班從美國新澤西州紐瓦克自由國際機場起飛，目的地是巴西的聖保羅國際機場，不過在爬升的過程中發生了事故。



從網路上曝光的影片可見，該架飛機不僅側着飛，左邊機翼旁還不斷冒出火光，隨後更有3片疑似是機體一部分的碎片從空中飛落（點擊放大瀏覽）：

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不過值得慶幸的是，UAL149航班在空中盤旋1小時30分鐘過後，於隔天凌晨1時落地，機上256名乘客無人員受傷，聯航公司事後表示，所有乘客後來改搭另一架飛機飛往目的地。

至於飛機本身究竟發生何事？聯航表示，飛機檢修人員發現液壓泵存在問題。之後飛機在空中飛行，繼續燃燒燃料。最後機師在被要求將燃料傾倒後返回紐瓦克機場，最後安全降落在跑道上。

🚨 BREAKING VIDEO: United 777 returns safely to Newark Airport following a technical issue, reportedly a problem with its hydraulics, causing sparks and falling debris. #Newark #BreakingNews #BREAKING #UnitedAirlines pic.twitter.com/X1Xji33jv0 — Breaking Video News (@BreakingVideoHQ) September 22, 2022

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