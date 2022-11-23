波蘭總統再被整蠱　與自稱馬克龍男子傻聊國際大事　對話內容曝光

波蘭總統杜達（Andrzej Duda）上周接到一通自稱是法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）的來電，雙方就前陣子波蘭領土遭俄製飛彈擊中並導致兩人死亡的事件交談約7分鐘。



在通話過程中，杜達明確表示，他格外小心，沒有將這件事歸咎於莫斯科，因為他不想與俄羅斯開戰。

波蘭總統辦公室22日發推文表示，「飛彈在普熱沃多夫（Przewodow）爆炸之後，接獲了一通致電給國家與政府領導人的來電，該名人士自稱為法國總統馬克龍。在通話期間，杜達總統從對方不尋常的對話方式中察覺到這可能是一場惡作劇，並結束了對話。」

俄羅斯國營通訊社RIA Novosti報導指出，曾多次以惡作劇電話捉弄各國政要的俄羅斯二人組「Vovan and Lexus」應對此事負責。

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根據「Vovan and Lexus」在網路上釋出的7分鐘通話片段，可以聽到杜達向冒充馬克龍的男子表示：「伊曼紐爾，相信我，我非常小心。我不想與俄羅斯開戰，相信我，我非常小心，格外謹慎。」美國和波蘭當局後來將飛彈事件歸咎於烏克蘭防空系統。

事實上，這已經不是杜達第一次被惡作劇。2020年，杜達也同樣被「Vovan and Lexus」惡搞，對方聲稱是聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres），結果兩人在電話中大談波俄關係長達11分鐘。

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