脫離殖民主義舊世界擁抱自由　哈里王子讓美國人感到「自豪」

英國哈里王子（Prince Harry）回憶錄《Spare》（暫譯：備胎）在1月10日出版，他在英國民眾的受歡迎程度創新低，跌至負38分。不過相比英國，哈里在美國的並不特別討人厭。同是歐美世界，美國與英國對哈里的看法為何不一樣？



美國曾發動革命戰爭，讓美國脫離英國統治獨立，但美國並不那麼「討厭」英國。歷史以來兩國關係密切，也是今天的盟友。在英女王伊利沙伯二世逝世時，美國很多人都對這曾是大英帝國的君主表示哀悼。

哈里和梅根的事蹟在美國同樣引起了注目，也有人不屑兩人脫離王室，但數量遠少於英國，美國普遍對兩人在王室內遭遇不平等的對待感到同情。在美國，長幼尊卑與階級是陳舊，應被唾棄的思想。誰能成為一國之君純粹是基於孩子的出生次序，這是美國人所不能接受與理解的。

圖為1月10日，倫敦的一間書店。哈里王子自傳《Spare》未出售就已經充滿話題，成為各大書店櫥窗的頭號宣傳對象。（Reuters）

哈里和梅根在美國受歡迎，當然夾雜着哈里和梅根近年高調的曝露在鎂光燈下的明星效應，但哈里在書中抱怨自己誕生就要成為王室的備胎，着實得到了美國人的共嗚。哈里的新書在美國Amazon成為最大熱賣，這在非傳統書期的1月是罕見的。

美國時事評論員保羅（Pamela Paul）在《紐約時報》寫到，哈里與梅根脫離了他們所描述為反移民、充斥種族主義者、同時被殖民主義遺產所拖累的國家，前往到美國定居，讓美國人感到自豪。

美國人相信，在一個沒有英國仍然存在的階級結構社會裏，這是一個自由的土地，每個人都可創造自己的機會。

雖然如此，美國亦開始有輿論指出，哈里與梅根已抱怨得太多。有荷里活聖經之稱的雜誌《Vanity Fair》亦指兩人應把注意力轉移到其他事上，而不是一遍又一遍的重述着往事。他們若要保持着美國人的好感，就需要從往事中走出來，證明他們能夠在美國闖出一片新天地。