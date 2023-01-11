哈里王子回憶錄與《如何殺死你家人》放一起　英國書店Po相掀熱議

英格蘭一間書店1月10日發布其把英國哈里王子（Prince Harry）自傳《Spare》（暫譯：備胎）放在另一本小說《如何殺死你家人》（暫譯：How To Kill Your Family）旁邊的相片，引發網民討論。



英格蘭斯溫登（Swindon）一間名為貝爾特的書店（Bert's Books）在Twitter發布相片並稱：「無論如何，如果你想要，我們確實有一些備用的《備胎》文本」。

貝爾特的書店其後又稱，《如何殺死你家人》是這間店舖2022年最暢銷的書本，「如果你因這條推文而第1次看到它，那絕對是一本值得一看的有趣小說。」

這條推文獲逾1.9萬人點讚和2,300多人轉載。有網民在推文下留言提問猜猜哪位作者會率先起訴這間書店，是哈里王子還是撰寫《如何殺死你家人》的麥凱（Bella Mackie），書店回應道：「我們只是把我們的暢銷書放在櫥窗……人們正做出各種瘋狂的假設和聯繫」。

麥凱在Instagram發布這條推文的截圖並說道：「感謝今天（把推文）發給我的8,000人。還有，謝謝貝爾特的書店，何其有幸。」她在推文最後還插入一把刀的表情符號。

《如何殺死你家人》講述28歲女主角貝爾納（Grace Bernard）的故事，父親在貝爾納嬰兒時期拋棄她和母親，於是她長大後嘗試除掉父親以報仇雪恨。