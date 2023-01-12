日韓媒體批評中國反制措施　朝鮮日報：中國不敢對歐美出手

中國在1月11日對日韓採取反制措施，暫停日韓訪華簽證，引起兩國不滿。兩國媒體均對此作出評論，部分更顯出尖銳一面，如《朝鮮日報》的：中國不敢向歐美出手，卻只會向韓國報復。



《朝鮮日報》以「不敢對強國出手，卻因不怕韓國而對韓國出手」批評中國做法。文中批評韓國未有對中國旅客實施入境限制，而是與歐美印度等國家相同，僅要求旅客抵步前作出新冠檢測，抗議是欺善怕惡。

文中亦指出中國對外強硬的目的只是為向自己國民展示，又指阻礙與國外經濟來往只會讓自己更難達成經濟目標。

日本方面同樣積極報道事件，TBS電視台以「給想前往中國企業及留學生帶來不便和驚訝」報道，指正有意前往中國留學學習中文的日本學生感到十分失望。

日TV電視台亦在一個評論節目中，指中國是為了避免引來四面楚歌的局面，才避免了對同時對中國旅客措施防疫措施的歐美國家進行限制。同時批評日本未有拒絕為中國旅客發簽證，中國拒絕批出簽證是不對等的報復。

《京都新聞》社論指出，中國改變防疫政策是為振興經濟，現在阻礙商務兩國商務往來只會反過來傷害自己。

中國外交部在11日對日韓實施簽證限制回應時表示，稱少數國家罔顧科學依據和本國疫情實際，執意對來自中國的旅客採取歧視性的入境限制措施，中方根據相關國家採取對華歧視性措施的實際情況作出對等反應，為正當合理。