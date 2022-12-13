台積電赴美 ｜無需過度炒作蘋果「出逃中國」

正值台積電高調赴美，美國總統拜登（Joe Biden）都親自出席移機典禮的時候，不少業內人士都在討論一件事：蘋果正積極尋求將生產從中國轉移到亞洲其他國家，包括印度和越南。

當然，蘋果「出逃中國」的說法，早已屢見不鮮。「台積電」變「美積電」，蘋果「出逃中國」，輿論在同一時間發酵，在中美博弈的大環境下是必然發生的，所指何方，一目瞭然。不是說蘋果「出逃中國」一定不會發生，然而難度是地獄級的。中國沒有一家「蘋果」，還可以有其他「蘋果」，而蘋果失去中國市場，意味着什麼？



美國總統拜登於12月6日出席台積電在亞利桑那州新工廠的移機典禮，藉此機會強調其政策使就業市場成長，並且對於台積電擴大投資一事指出，此舉「有望改變遊戲規則」。（Facebook／美國在台協會 AIT）

部分遷出中國是必然的事

此番也會炒作蘋果「出逃中國」，起因是富士康鄭州工廠因新冠疫情爆發，迫使廠區封鎖，也引起了部分抗爭事件，嚴重影響蘋果手機出貨量。富士康鄭州廠區是全球最大蘋果手機代工廠。日前彭博社引述知情人透露，這些動盪可能造成蘋果手機iPhone Pro型號今年量產減少600萬部。iPhone 14 Pro /14 Pro Max 公開發售10周後，消費者下單所需等待收貨時間為 37 天。而在 iPhone 13 和12代時，這個時間分別僅為15天和2天。這樣的窘境，讓蘋果不得不開始關注 「集中風險 」。

中國為蘋果提供了合適的工人、穩定的政策和巨大的本地市場，以至於蘋果的供應鏈出現了這樣一個狀況：蘋果雖然在儘可能地分散自己的供應鏈保障供應鏈安全，但些供應鏈公司大部分都在中國，形成了地域集中。

就在今年10月份，蘋果公司公布了其主要供應商名單。蘋果公司 98％ 的採購額均流向190 家供應商，包括用於全球產品的材料、製造和模組等直接支出。在這190家企業中， 有91家都是中國公司，佔比 47.9％。而這些供應商有近150家在中國大陸設有工廠，且均參與蘋果相關業務，佔總企業數的79％左右。數據顯示，中國製造在蘋果供應鏈中佔有極為重要的主導地位。

事實上，對於一個把巨量產品賣向全世界的公司來講，無論中國再好，地域如此集中的供應鏈，都是一個不容忽視的風險，這已經跟中美博弈或是其他政治因素無關了。畢竟連小學生都知道：「雞蛋不能放在同一個籃子裏，而所有籃子，也不能全放在同一輛車上」。蘋果想要保持業務穩定，需要的不僅是供應鏈公司的分散，還需要供應鏈在地域上的分散。這跟「中國」、「美國」根本沒有關係。

蘋果早前就已經開始在包括印度和越南在內的國家和地區加大投資，並增加從美國和其他地方的採購，以重塑該公司全球供應鏈的結構。這是企業的正常決策。蘋果供應鏈部分遷出中國，是一件必然的事。

日前，富士康鄭州工廠因新冠疫情爆發，迫使廠區封鎖。網上流傳富士康鄭州部分員工要睡倉庫。（網上圖片）

蘋果撤離中國非常困難

蘋果供應鏈部分遷出中國，是一件必然的事。但，這又是一件非常困難的事，對於蘋果而言。

中國仍然是蘋果最重要的製造基地，這一地位不會在未來短期內發生變化。中國目前的供應鏈類別仍然最齊全，也是最高效的地區。零部件作為資本和技術密集型的產業，目前中國佔蘋果零部件的生產比重仍然相當大，全球還沒有地方可以在短期內承接大規模的轉移。

實際上，這不是蘋果第一次面臨擺脱中國供應鏈的問題。2011 年 2 月，美國時任總統奧巴馬（Barack Obama）在硅谷和眾多科技大佬一起用餐，當蘋果創始人史蒂夫·喬布斯發言時，奧巴馬曾問已故蘋果創始人喬布斯（Steve Jobs）：要付出何種代價，才能在美國生產 iPhone ? 為什麼不能在「 家 」完成這些工作呢 ？而喬布斯當時直接了當的回絕了奧巴馬：「 這些工作機會是回不來的。」

人們經常陷入一個誤區，蘋果這樣的公司到中國建工廠是因為人力成本便宜。其實近些年中國的人力成本優勢已經不高了，蘋果這樣的公司看中的不是 「 便宜的工人 」，而是 「 合適的工人 」。

蘋果上一財季中國銷售額下降1%至146 億美元。（AP）

中國非常重視製造業，注重職業技能。而對於美國這樣的發達國家，教育相對分層，要麼是精英，要麼受教育程度較差。這導致了具有一定知識水平，但願意去工廠 「打螺絲 」的人群並不多，而這樣的工人中國卻有很多。對於像印度、越南這樣的國家，人力成本是低，但職業技能卻又還差一截。

當然，最為重要的是供應鏈豐富度的問題。這才是「命脈」。

美國因為過於追求行業高端和高毛利環節，製造業空心化已經積重難返。製造業空心化意味着即便蘋果強行把 iPhone 組裝工廠搬回美國，也是一件費力不討好的事情。2019 年《紐約時報》就寫過這樣一篇文章：《一顆小螺絲告訴你為什麼 iPhone 不會在美國組裝 》。

文章裏提到蘋果開始在德州奧斯汀生產Mac電腦時，他們在「找到足夠多的螺絲釘 」 。這件事上遇到了問題，因為他們的美國供應商只有 20 名員工，每天最多生產 1000 顆這樣的螺絲。由於這個原因，當時的新款測試沒辦法按時進行，是這個項目推遲了好幾個月的主要因素之一。「在中國，蘋果可以依賴那些短時間就能生產大量螺絲釘的工廠，而在美國德州這個號稱什麼都大的地方，他們發現螺絲釘工廠不夠大」。

美國總統拜登簽署美國製造業相關的行政命令，其後於白宮發言。（Getty Images）

所以，蘋果想要又快又好地做好自己的產品，就需要一個供應鏈很豐富、完備的地方才能做到。中國恰好就是：歌爾股份給 iPhone 提供了聲學模組；德賽電池和欣旺達提供了手機電池；歐菲光提供攝像頭模組；藍思科技和伯恩光學給蘋果提供玻璃蓋板；水晶光電提供 IRCF，金龍機電為 iPhone 提供線性馬達；安潔科技為 iPhone 提供屏幕觸控層功能件；環旭電子提供 WiFi 模組；立訊精密供應數據線；瑞聲科技供應音頻設備，舜宇光學生產鏡頭……

四處採買再回美國裝不行嗎？當然行，但這意味着運費、零件關稅、時間等成本的上升。由於蘋果需要組裝廠所在地供應鏈豐富、完備，這就註定蘋果的供應鏈天然的就會產生地域集中。當蘋果想將一部分產能遷出中國的時候，要做的不僅是在某地開一個組裝廠，還要在當地複製出一個供應鏈體系。而這，是地獄級難度的事情。這就要問印度做得到嗎？越南做得到嗎？

蘋果本身的生產製造不能停且要保持穩定供應，這就意味着中國供應商所佔份額會相對保持在高位，新扶持的越南也好印度也罷這些供應商所佔份額會小，而這又會導致新供應商無法完成資本積累去擴大規模，擴大不了規模最後生產大頭還是要在中國。簡單類比來說就是：很難在一輛跑車高速行駛的時候，為它換一台發動機。

中越經濟的實際體量固然讓越南商人接受現狀，但越南人也因此更期待見到越南具備獨立知識產權的「越南製造」了。（視覺中國）

當然，即便是地獄難度，蘋果還是堅持有所動作，這也是絕對有必要的。

2017 年，蘋果與印度談判索取了政府補貼。印度政府的態度也很積極，莫迪政府在 2021 年推出了21萬億盧比的電子製造業振興計劃。2020 年，蘋果又在越南牽頭組建了AirPods和MacBook的生產線，正式開啟向東南亞轉移供應鏈的動作。僅 2021 年一年，越南就增加了 23 家工廠，到目前為止，蘋果在越南的合作工廠達到了 31 家。值得注意的是，這些工廠，不少是歌爾股份、藍思科技、領益智造、立訊精密等中國老供應商跑去開的題。

蘋果轉移部分供應鏈動作會持續，但將組裝供應鏈全部設在東南亞，並不大可能。全球供應鏈的配置，最終還是由成本和市場來決定的。成本最重要的優勢來自於規模，其次由投資額以及材料成本決定，還取決於管理，在這幾方面東南亞目前來看都不佔優。

過去十年來，蘋果之所以能夠一躍成為全球的科技巨無霸，與中國供應鏈的支持不無關係。中國已經成為大多數技術產品的生產國，並且是各種科技產品和服務的龐大消費市場，在很多美國科技公司中佔有可觀的收入份額。這主要是由於持續融入的全球供應鏈，快速的城市化進程以及不斷壯大消費人群。這些優勢，放眼全球都在短時期內「不可替代」。