秦剛訪問加蓬與總統邦戈會晤　推進「新興加蓬」戰略目標

當地時間2023年1月12日，加蓬總統邦戈（Ali Bongo Ondimba）在利伯維爾（Libreville）會見到訪的中國外交部長秦剛。



秦剛首先轉達了習近平主席對邦戈總統的親切問候，表示中加友誼由兩國老一輩領導人共同締造，歷經考驗，堅如磐石。中加堅定支持彼此維護核心利益和重大關切，維護國際關係基本準則，捍衛國際公平正義。中方願同加方一道，落實好兩國元首重要共識，鞏固戰略互信，擴大務實合作，推動中加全面合作夥伴關係邁向更高水平。

秦剛介紹了中國式現代化的本質要求和鮮明特徵，強調中方將繼續支持加方探索符合自身國情的發展道路，加強治國理政經驗交流和發展戰略對接，高質量共建「一帶一路」，助力加方推進「新興加蓬」戰略目標，實現合作共贏、共同發展。

邦戈請秦剛轉達對習近平主席的良好祝願，衷心感謝中方對加蓬經濟社會發展的全方位有力支持。表示加中友好情誼在促進共同發展、維護共同利益中得到升華。加蓬高度贊同中國的發展理念，期待深化合作，為兩國人民帶來更多福祉。加蓬讚賞中國在國際上主持公道，展現大國擔當。加蓬始終是中國可靠的朋友，願同中方加強協調配合，共同維護發展中國家的正當權益，增強非洲國家在國際治理中的話語權。

訪問期間，秦剛還同加蓬外長穆薩會談。雙方表示將繼續相互堅定支持，深挖合作潛力，打造更多合作亮點。