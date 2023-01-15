秦剛訪問非洲　晤貝寧總統

中國外交部長秦剛繼續訪問非洲行程，1月13日會晤貝寧總統塔隆（Patrice Talon）。他談到會鼓勵中國企業赴貝寧投資興業，希望貝寧維護中國機構和人員的安全和合法權益。



貝寧是非洲西部國家，兩人在貝寧經濟首都科托努（Cotonou）會面。

中國外交部稱，塔隆表示珍視中方長期以來給予的支持幫助，指貝寧雖小，但站在真理、平等、正義的一邊，將繼續作中國堅定可靠的朋友。塔隆又指中國找到正確的發展道路，取得舉世矚目成就，發展中國家都深受鼓舞，貝寧期待借鑑中國經驗，加深拓展務實合作，加快國家發展振興。

外交部稱，秦剛轉達中國國家主席習近平對塔隆的親切問候，表示半個世紀以來，中貝始終相互尊重、平等相待，感謝貝寧在涉及中方核心利益和重大關切問題上的理解支持，願繼續作政治上相互信任，發展上攜手前行的真誠夥伴。

他期待共同落實兩國元首重要共識和中非合作論壇第八屆部長級會議成果，推動中貝關係不斷邁上新水平，鼓勵更多有實力、信譽好的中國企業赴貝投資興業，希望貝寧維護中國機構和人員的安全和合法權益。

秦剛說，願同貝寧加強治國理政經驗交流，支持貝寧探索符合自身國情的發展道路，將遵循中非友好合作精神，秉持真實親誠理念和正確義利觀，同包括貝寧在內的非洲國家團結合作，實現共同發展。

外交部稱，雙方簽署了人文交流等合作文件。