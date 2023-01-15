烏克蘭局勢｜俄導彈襲第聶伯住宅增至14死　澤連斯基盼赴聯大發言

烏克蘭多地1月14日遭俄羅斯導彈襲擊，其中東部第聶伯市（Dnipro）一幢9層高的公寓遇襲，迄今已增至14人死亡。



第聶伯市地區軍事管理局長列茲尼琴科（Valentyn Reznichenko）在Telegram表示，截至15日上午2時50分，救援人員從廢墟中救出38人，死亡人數增至14人，搜救行動仍在進行。他較早前表示，尚有26人生死未卜。

總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）發布相關影片並稱：「永遠懷念所有被俄羅斯恐怖事件奪走生命的人！世界必須停止這種邪惡（行為）。」

澤連斯基其後在每天講話中說：「能制止俄羅斯恐怖活動嗎？能。是否可能在除烏克蘭戰場外以某些方法做到（制止俄羅斯恐怖活動）？不幸的是沒有。」

他稱：「（要做到這點）需要什麼呢？（那就是）我們夥伴（國家）庫房中的武器，我們的軍隊正在等待。全世界都要知道如何阻止那些散布死亡的人。」

烏克蘭副外長賈帕羅娃（Emine Dzhaparova）13日接受美聯社採訪時稱，如果安全情況允許，澤連斯基希望23日、俄羅斯入侵烏克蘭一週年紀念日的前夕，向在美國舉行的聯合國大會高級別會議發表講話。

賈帕羅娃表示，澤連斯基訪美需滿足許多因素，包括當地軍事形勢及烏克蘭情報部門稱俄羅斯計劃2月發動非常嚴重的進攻。

烏克蘭外交部發言人尼科連科（Oleg Nikolenko）14日在Facebook稱，澤連斯基目前尚未決定是否前往。

倘成行，這將是俄烏開戰以來澤連斯基第2次出訪。他2022年12月21日首度離開國境訪問美國華盛頓。