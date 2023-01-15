尼泊爾雪人航空客機墜毀增至68死　30年來最嚴重空難

尼泊爾雪人航空編號YT691的內陸機1月15日在尼泊爾西部博克拉（Pokhara）墜毀，機上載有72人，死亡人數增至68人。這是該國近5年來最嚴重空難。尼泊爾航空局官員指，救援人員已找到最少40具遺體。機上有生還者，已被送院救治。



尼泊爾雪人航空公司（Yeti Airlines）一架雙引擎ATR 72客機15日早上10時33分於加德滿都特里布萬國際機場（Tribhuvan International Airport）起飛，之後在博克拉附近的塞蒂河峽谷（Seti river gorge）墜毀。飛機墜落後機身破碎。

博克拉是一個位於加德滿都以西200公里的渡假小鎮。

航空公司發言人蘇達爾尚（Sudarshan Bartaula）稱機上載有72人，包括2名嬰兒、4名機組人員。

尼泊爾機場代表指，客機上有53名尼泊爾人、5名印度人、4名俄羅斯人、1名愛爾蘭人、2名韓國人、1名澳洲人、1名法國人、1名阿根廷人。

數百名救援人員正在位於山坡上的墜機現場進行搜救工作。

無中國公民罹難

中國駐尼泊爾大使館工作人員告訴紅星新聞記者，截至當地時間下午12時40分，經初步了解，事件中暫未發現中國人。另據《南方都市報》消息，從中國駐尼泊爾大使館處獲悉，目前暫無中國公民傷亡消息。

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尼泊爾總理普拉昌達（Pushpa Kamal Dahal Prachanda）在空難發生後已召開緊急內閣會議。

政府已成立小組調查空難起因。

▼當地電視台影片顯示，墜機現場冒出濃濃的黑煙，救援人員和人群聚集在飛機殘骸周圍。

ATR 72是一種被廣泛使用的雙引擎渦輪螺旋槳飛機，由空中巴士和意大利的萊昂納多公司（Leonardo）合資製造。根據出事航空公司的網站，雪人航空公司擁有一支由6架ATR 72-500飛機組成的機隊。ATR 72型客機涉及多宗空難，包括2015年2月4日的台灣復興航空GE 235客機空難。

尼泊爾多山，全球最高14座山中，有8座身在尼泊爾，但空難在尼泊爾並不常見。

這是該國自2018年3月以來傷亡最嚴重的空難。Aviation Safety Network的數據顯示，當時美國孟加拉航空公司（US-Bangla Airlines）一部DHC-8螺旋槳飛機從孟加拉（Bangladesh）首都達卡（Dhaka）飛往尼泊爾，降落時在加德滿都墜機，機上71人中，51人死亡。

該國1992年亦曾發生嚴重的空難，根據Aviation Safety Network，當時一部巴基斯坦國際航空（Pakistan International Airlines）的A300客機在前往加德滿都途中，於山區墜毀。

▼有網民稱肇事客機的機師救回的人命比本應可能失去的要多。他知道飛機快要墜落時仍保持冷靜，看來將飛機轉向飛到一個河峽谷，避免它墜落在博拉克的村落，導致更多死傷。