尼泊爾雪人航空墜機　ATR 72機型多次出事　包括復興航空2015空難

尼泊爾航空公司雪人航空（Yeti Airlines）一部載有72人的ATR 72雙引擎客機1月15日在尼泊爾西部博克拉（Pokhara）墜毀，救援工作正進行，迄今已知40人死亡。有多架與出事客機同型號的飛機曾發生空難，包括台灣復興航空GE235航班2015年2月4日的空難。



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根據航班追蹤網站FlightRadar24的資料，雪人航空1月15日出事的客機機齡15年。

ATR72是一種被廣泛使用的雙引擎渦輪螺旋槳飛機，由空中巴士和意大利的萊昂納多公司（Leonardo）合資製造。根據出事航空公司的網站，雪人航空公司擁有一支由6架ATR72-500飛機組成的機隊。

ATR72客機涉及一些空難與意外事件，包括台灣復興航空2015年2月4日的空難。事發時，復興航空GE235班機由台北松山機場飛往金門尚義機場期間，右引擎順槳發生故障後，機長誤關唯一正常的左引擎，客機失去動力後墜落基隆河。事件中43人死亡、15人受傷。

2015年2月4日，復興航空GE235班機墜入基隆河，造成43人死亡、15人受傷。 (網上圖片)

復興航空過去十多年發生過多次意外，其中多次涉及ATR-72機型。

英國廣播公司（BBC）2015年2月5日引述專家認為，ATR72飛機引擎推動力不足，因此它是有待淘汰的飛機型號。報道指，有中國專家形容這型號客機的設計是「小引擎拖大車」，即推動力不足。