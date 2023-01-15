尼泊爾墜機目擊者指左翼着地　網民：機師轉向飛往河峽谷減少傷亡

尼泊爾雪人航空（Yeti Airlines）編號YT691的內陸機1月15日在該國西部博拉克（Pokhara）附近的塞蒂河峽谷（Seti river gorge）墜毀墜毀，目擊者科瓦列夫15日向衛星通訊社表示，墜毀前飛機失速並且機翼墜地，墜機前沒起火或冒煙。



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他說：「這架飛機當時正在着陸並且飛得很低。當時，我們正在尼泊爾航空俱樂部與另一名俄羅斯飛行員組裝機翼。我們看着飛機進入舊機場區域飛得很低。它直接轉向機場，開始下滑，然後不知何故他開始下墜。」

他說，飛機失速並且左翼墜地。

亞歷山大說：「然後我們看到爆炸，當時兩台引擎都在運作，那裏沒有起火。一切正常。」

他補充說，飛機墜落到新舊機場之間的河中，所有的殘骸都在那裏。

他說：「我們趕到，那裏全都都被燒毀。人很多，過不去。」

▼有網民稱肇事客機的機師救回的人命比本應可能失去的要多。他知道飛機快要墜落時仍保持冷靜，看來將飛機轉向飛到一個河峽谷，避免它墜落在博拉克的村落，導致更多死傷。

這部屬於當地航空公司雪人航空的客機15日在博卡拉新舊機場之間墜毀，當時從加德滿都飛往博卡拉。

尼泊爾民航局發言人尼如拉說，目前已在飛機失事現場發現68具遺體。根據尼泊爾民航局發布的聲明，失事航班上搭載的乘客包括15名外國人，其中5名是印度人、4名是俄羅斯人、2名是韓國人，其餘4人分別來自澳大利亞、愛爾蘭、阿根廷和法國。

路透社15日引述機場發言人15日稱，由於當地已入黑，搜救行動暫停，會在16日恢復。16日所有航班取消。