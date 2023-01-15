哈里王子新書內容爆炸銷售破紀錄　提及GG逾15次

英國哈里王子（Prince Harry）名為《Spare》（暫譯：備胎）的回憶錄1月10日開賣，法媒14日稱，新書英文版在發售首天已銷出140萬本。這或多或少與書中爆炸性內容有關。美媒14日稱，哈里王子在書中提及自己私人部位超過15次。



《紐約郵報》14日引述霍士新聞稱，哈里王子在書中提及自己的陰莖（Penis）8次，也有用其他較委婉的字提及私人部位。

報道指，這包括他用另一字Todger來提及自己的陰莖6次、用另一字C**k來提及自己的陰莖一次、提及「訂製的陰莖墊」（Bespoke c**k cushion）一次、提到「下面」（Down there）一次。

英國王室・哈里王子：圖為2023年1月5日，哈里王子的回憶錄《SPARE》的西班牙語版，已在巴塞羅那一間書店提早開售。（Reuters）

哈里王子在書中稱，他2011年3月與4名在阿富汗戰爭中嚴重受傷的退伍軍人一起，參加徒步橫越北極320公里的活動，為受傷軍人籌款，但他在活動結束後，發現自己的陰莖凍傷。

回憶錄出版商企鵝蘭登書屋（Penguin Random House）稱，英文版在英國、美國及加拿大開售首天，已賣出140萬本，打破出版社的暢銷書紀錄。

美國前總統奧巴馬曾接受哈里王子訪問。（路透社）

有趣的是，企鵝蘭登書屋對上兩位首天銷售量紀錄保持者，是哈里王子的朋友，美國前總統奧巴馬（Barack Obama）回憶錄《應許之地》 （A Promised Land）以及他妻子米歇爾的回憶錄，中文版書名是《成為這樣的我：蜜雪兒・歐巴馬》 （Becoming），分別在2020及2018年出版。