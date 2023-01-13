哈里王子回憶錄大談床事　梅根開定房等情郎　戴妃忌日變激情夜

脫離英國王室的哈里王子（Prince Harry；哈利王子）近日出版自傳回憶錄《Spare》。



其中除了揭露與王室的矛盾外，也公開了他過去和妻子梅根（Meghan Markle）熱戀時曾分隔數周，重逢當下展開「激情的夜晚」。

梅根開了酒店房門，「她的手臂伸向我，她把我拉了進去」，迫不及待地迅速關門。然而，當天也是已故戴安娜王妃（Princess Diana）的祭日。

經「秘密小徑」相聚 梅根極主動連在房門掛「請勿打擾」也沒時間（點圖放大閱讀）：

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根據《太陽報》等英媒報道，哈里王子在新書透露，他2016年夏天和梅根剛交往2個月時，曾經一起到非洲博茨瓦納（Botswana）浪漫同遊，後來哈里和朋友們去度長假，因此不得不與梅根分隔兩地，但只是分開幾個星期。

哈里在書中提到，那年的8月31日、已故母親戴安娜王妃逝世周年紀念日當天，他和哥哥威廉王子一起到母親的墓前獻花，同時，他便收到梅根傳簡訊來說「她已經飛抵英國」，與威廉一起開車回倫敦後，哈里當晚就到Soho House酒店和梅根見面，照著梅根說的「秘密小徑」抵達酒店後搭乘貨梯，再由梅根一位女性友人帶他到房門口。

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哈里寫道，梅根很快地就打開了門並伸手拉他，「她的手臂伸向我，她把我拉了進去，流暢地向她朋友道謝，然後趁沒人看見之前迅速關上了門。」他回憶起當時兩人的熱切，「我想說，我們該在門上掛個『請勿打擾』的告示，但我覺得沒有時間這樣做了。」

隔天早上客房服務來敲門時，哈里說自己躲在被窩裡，「梅根小聲地讓我進去浴室，但我更喜歡我原本躲的位置。」早餐是酒店副經理送來的，他還留下來跟梅根聊天，卻沒有注意到羽絨被下有個「王子形狀」的凸起，副經理和梅根一直聊，哈里在被子裏空氣愈來愈少，「我在被窩裏開始喘不過氣來。」

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