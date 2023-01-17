倫敦魔警承認18年內24次犯強姦罪　警方接9次投訴仍未行動

英國魔警連環強姦案有新進展。涉案48歲倫敦精英警員David Carrick於1月16日在南華克刑事法院（Southwark Crown Court）承認，在2003年至2020年間強姦或侵犯至12名女性，涉及49項控罪，其中24項為強姦。

警方被指多年來曾收到至少9次投訴或報案，但未有採取行動阻止。倫敦警察廳就事件向公眾道歉。



案情指，David Carrick在Tinder和Badoo等社交媒體，以及其他社交場合認識部份受害人，以警察的身份取得對方信任，然後施暴，事件大多數在他於赫特福德郡（Hertfordshire）的寓所發生。他的虐待的手法包括將受害人鎖在小櫃內、以皮帶抽打、在她們身上撒尿等、要求赤裸打掃房屋及強逼口交和肛交等。

David Carrick又稱呼受害人為「奴隸」和「妓女」，阻止他們與家人或朋友接觸，甚至禁止她們與其他男性和自己的孩子說話。在施暴後，他會向受害人表示因為他是警察，所有人都只會相信他的話，從而令對方不敢揭發事件。

英國警方在事件中飽受批評，因在2000年至2021年間，警方曾至少9次收到David Carrick涉襲擊、騷擾、甚至強姦等指控，但他2001年仍成功加入警隊，多次通過審查，2009年更獲擢升至倫敦警方議會和外交保護指揮部，成為精英警察。

直至2021年10月，一名50歲女子指控David Carrick在一年前強姦她，為他第二度被指控強姦，他才被拘捕和停職。其後，過去多年的12名受害者再挺身而出說出真相，揭發更多內情。

首相辛偉誠（Rishi Sunak）的發言人形容案件「駭人聽聞」，批評這種不符行為準則的人不配穿上制服。倫敦警察廳就事件致歉，並承諾重新審視逾1,600宗涉及警員和職員的性罪行和家暴事件。