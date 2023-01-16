哈里王子談出版回憶錄：英國王室或5至10年多謝我

英國哈里王子（Prince Harry）新書《Spare》（暫譯：備胎）詳細披露同王室各種秘聞，引起巨大爭議，更令他與王室關係愈趨緊張。他在1月13日受訪時稱，王室或會在5至10年多謝他寫下這本書。



《電訊報》13日引述哈里表示，他同意雙方目前不太可能有和解機會，但不認不未來不可能。

「我意識到，你（指自己）交不到任何朋友，尤其是在你家庭中，因每個人都學會接受創傷（是）生活的一部份。作為一個個體，你怎敢談論它？因這使我們全都真的感到不舒服？所以，對，你們（指王室）現在可能不喜歡我，但也許你們會在5年或10年多謝我。」

他又指，或許有些人會這樣想，但新書「並非要試圖瓦解君主制——而是在嘗試把他們（王室）從自己手中拯救出來」，他續稱，「我知我會被成千上萬的人釘上十字架，只因說了這些話」。

《獨立報》14日引述創傷復元專家特納（Lisa Turner）博士稱，「有這種感覺，（哈里）真的想讓他的家人知道他受傷了……受傷的人傷害別人。他們完全是無意的。因為他們受的傷如此真實，他們無法察覺到其他人受的傷害。」

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