哈里王子回憶錄｜大爆「完美儲妃」凱特另一面　因1份禮物不高興

英國哈里王子（Prince Harry）在名為《Spare》（暫譯：備胎）的回憶錄大爆英國王室成員不為外人所知的另一面。書中花了不少篇幅描繪向來形象高貴優雅、人前表現完美的英國儲妃凱特（Catherine, Princess of Wales）私下與如何與人互動，滿足不少王室迷的好奇心。



書中談及，原來哥哥威廉王子（Prince William）和其妻子凱特曾因沒收到他和妻子梅根（Meghan, Duchess of Sussex）送的復活節禮物而不高興。

哈里王子寫道，威廉夫婦2018年6月邀請他和梅根到肯辛頓宮 （Kensington Palace）喝茶，討論4人之間的緊張關係，這次可說是英國王室第三代的「峰會」。當時哈里和梅根發現，他們沒送復活節禮物給威廉和凱特，兩人因此不高興。

哈里和梅根對兩人的反應感到驚訝，因為威廉和哈里之前從沒交換過復活節禮物，向來只有父親、即現任英王查理斯三世（King Charles III）才把復活節看作大事。惟哈里和梅根仍就復活節禮物一事向威廉夫婦表達歉意。

哈里王子與梅根：圖為2018年5月19日，英國哈里王子與梅根在聖喬治教堂舉行婚禮。（Getty）

哈里夫婦其後向威廉夫婦提起2018年5月19日婚禮上的掉換座位牌事件。當日是哈里夫婦的婚禮，在溫莎堡（Windsor Castle）午宴上，哈里夫婦決定遵從美國傳統，讓賓客夫婦在用餐時坐在一起。但威廉夫婦用餐的那一桌沒遵守這規則。哈里指是因為威廉夫婦掉換座位牌，令賓客夫婦分開坐。

哈里夫婦因此告訴威廉夫婦，他們因掉換座位牌事件而不高興，但威廉夫婦否認他們曾掉換座位牌，真正「換牌者」另有其人。

哈里王子在回憶錄中指出，查理斯夫婦「棹忌」威廉夫婦搶去他們應得的注意力。圖為英國白金漢宮發布查理斯三世繼位後的肖像照片。左起是王后卡米拉、英王查爾斯、右一是查理斯的長媳凱特，左一是長子威廉。當天是英女王伊利沙伯二世國葬舉行前的一天，他們在接待外賓前於白金漢宮合照。（白金漢宮）

威廉夫婦被指「搶fo」

哈里王子表示，查理斯三世和現任王后卡米拉（Camilla, Queen Consort）不希望威廉夫婦在傳媒面前搶去他們的風頭，並因此多次公開責備威廉王子。

他提及，查理斯有一次準備出席王室活動時， 發現凱特準備在同一天到訪一個網球俱樂部。查理斯的新聞官因此訓斥威廉王子的團隊，並要求凱特當天不要手持網球拍拍照。哈里稱，若凱特這樣拍照，會令查理斯和卡米拉無法成為當天報章的頭版人物，所以他們不能容忍。

夏洛特公主：圖為2018年5月19日，身穿「花女」裙的英國夏洛特公主（中），與父親威廉王子、母親凱特、哥哥喬治王子一起在聖喬治教堂出席哈里王子與梅根的婚禮。（Getty）

花女裙事件

美國商業內幕網站（Insider）1月14日稱，在哈里和梅根2018年5月19日舉行婚禮後，有報道指夏洛特公主（Princess Charlotte）試穿「花女」裙被梅根諸多挑剔，令凱特受到巨大壓力，不禁落淚。

哈里在書中寫道，花女裙事件發生在婚禮前4天，當時凱特通知梅根，指夏洛特公主的花女裙太大、不合身，夏洛特公主更因此事哭泣。梅根提出讓裁縫為夏洛特修改裙子，但凱特指她認為應重新製作所有花女裙，她的婚紗設計師也同意這看法。

梅根於是向凱特表示，她正與父親托馬斯（Thomas Markle）因接受傳媒訪問以及出席婚禮的事而發生齟齬。凱特回應指，她知道梅根正處理什麼事，但她需優先處理花女裙的問題。哈里回家後，發現與凱特通過電話的梅根坐在地上哭泣。

哈里表示，凱特在翌日送上鮮花和卡片向梅根道歉。當傳媒報道花女裙事件時，兩對夫婦聚在一起討論，而凱特指有關梅根弄哭她的報道完全是假的，事實是她令梅根哭泣。

英國王室：圖為2018年12月25日，英國哈里王子、哈里王子妻子梅根、威廉王子、威廉王子妻子凱特一起前往桑德靈厄姆莊園的教堂出席聖誕節崇拜。（Getty）

「一支唇彩」致失和

哈里寫道，2018年2月、即凱特和梅根剛認識不久時，兩人在出席活動之際種下過節，由一支唇彩引起。

當時威廉夫婦和哈里夫婦一起出席「皇室基金會論壇」（Royal Foundation Forum），梅根在上台前補妝之際，才發現自己忘記帶唇彩，於是她向凱特借唇彩。哈里形容凱特嚇了一跳，不情願地從袋中取出唇彩。當梅根將唇彩擠在指尖，塗抹嘴唇後，凱特也露出不悅的表情。

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凱特：圖為2018年3月21日，英國威廉王子的妻子凱特在懷孕期間於倫敦出席活動。（Getty）

「懷孕腦」事件

事件發生於2018年，威廉夫婦和哈里夫婦當時在肯辛頓宮吃下午茶。哈里指，梅根在聊天期間指正懷孕的凱特因荷爾蒙關係而有「懷孕腦」（baby brain），影響她的記憶力，這令威廉王子夫婦不快。

哈里表示，凱特向梅根說道「我們沒親近到讓你談論我荷爾蒙的程度」（We're not close enough for you to talk about my hormones.），並要求對方道歉。

梅根則辯護稱自己對其他朋友也是這樣說話，這未能令局面轉好。哈里指，威廉之後用手指指向梅根，並稱「這是無禮的，梅根，這些事情在這裏是不合禮儀的。」梅根之後向威廉回應道「若你不介意，把你手指從我臉上拿開。」（If you don't mind, keep your finger out of my face.）

哈里王子：圖為2005年1月13日，以色列一份報章刊登英國哈里王子身穿納粹軍服參加友人派對的照片。（Getty）

慫恿哈里穿納粹軍服

哈里王子2005年曾被拍到穿着納粹軍服參加友人派對，引來批評。哈里在書中透露，慫恿他穿納粹服裝出席派對的其實是威廉王子與凱特。

他表示，他出席派對前在納粹軍裝與飛行員制服之間猶豫不決，於是他致電詢問威廉與凱特的意見，2人建議他穿納粹軍裝。不過當哈里穿納粹軍服出現在派對時，威廉與凱特卻不斷嘲笑他看起來比穿着豹紋緊身衣的威廉還糟糕，讓哈里相當難受。

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