倫敦警魔案僅冰山一角？　警察廳決定翻查過去1600宗投訴

倫敦警察廳一名警察在18年來侵犯最少12名女性，犯下24宗強姦罪的案件引起社會關注。警察廳現正翻查檢視過去收到1600宗涉及性侵或暴力的投訴，共有1071名警察被查，警察廳對事件致歉。



倫敦警察廳表示投訴由最輕微的口角到最嚴重的強姦均有，承諾將審視過去10年的所有投訴。涉事的警員及工作人員有1071人，警察廳稱在調查過程中員工可以繼續執勤，但當發現有問題，將會立刻處置。

事件由一宗警員強姦案引起，倫敦警察廳一名警察David Carrick被發現在18年來侵犯最少12名女性，犯下24宗強姦罪。他過去雖然收過9宗的投訴但未被理會，David Carrick更在2009年擢升至倫敦警方議會和外交保護指揮部，成為「精英警察」。

David Carrick在1月16日承認有罪，事件引起社會關注，首相辛偉誠（Rishi Sunak）形容案件駭人聽聞，警察廳為無力阻止事件發生致歉。

英國上議院凱西男爵夫人（Baroness Louise Casey）表示，事件揭示倫敦警察廳內部的弊病。不僅內部系統充滿歧視及種族主義，過去有關行為不檢及歧視相關的的指控一般不獲受理，讓不當甚至犯罪行為都可以脫逃。警察廳廳長羅利（Mark Rowley）表示，警察廳有數百名腐敗的警員正在任職，調查將把其揪出來並全員被革職。