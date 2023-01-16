英國王室「妯娌失和」伏線是他　梅根私下這樣罵凱特

撰文：聯合新聞網
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英國每日電訊報報道，英國威爾斯王妃凱特（Catherine, Princess of Wales）和薩塞克斯公爵夫人梅根（Meghan, Duchess of Sussex）這對妯娌從一開始就注定失和。

梅根尚未與哈里王子（Prince Harry；哈利王子）交往，還是美國女演員時，就常穿英國服裝設計師莫拉里奧格魯（Erdem Moralıoğlu）的最新款亮相。

但她與哈里交往後，才知道這位她最喜愛的英國設計師會把他的最新設計優先給凱特，讓她很不高興。

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梅根在2016年與哈里交往前，就愛上莫拉里奧格魯的設計，多次穿他的衣服亮相。但她與哈里交往後，才知道凱特也是莫拉里奧格魯的顧客，而且排在她前面。

據說梅根對凱特排在她前面很不爽，曾對人說，凱特「又不是女王」。

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梅根在2018年嫁入王室，直到2019年3月才又穿莫拉里奧格魯設計的衣服訪問加拿大，那是一套訂製的墨綠色洋裝和大衣，當時梅根已懷了兒子阿奇（Archie Harrison Mountbatten-Windsor）。

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