澳網｜賽場禁展示俄羅斯及白羅斯國旗　俄使館：令人遺憾

澳洲網球協會（Tennis Australia）1月17日公布，禁止在澳洲網球公開賽（Australian Open）舉行期間，於比賽場地、即墨爾本公園（Melbourne Park）展示俄羅斯及白羅斯（Belarus，前稱白俄羅斯）國旗。俄羅斯駐澳洲大使館17日形容這決定令人遺憾。



在1月16日比賽中，烏克蘭女網球員班德爾（Kateryna Baindl，暫譯）與來自俄羅斯的網球員拉希莫娃（Kamilla Rakhimova）對戰，最後班德爾勝出。拉希莫娃以中立運動員身份參賽。

烏克蘭駐澳洲和新西蘭大使米羅什尼琴科（Vasyl Myroshnychenko，暫譯）之後在Twitter展示一張照片，顯示在班德爾比賽時，有人在場邊掛俄羅斯國旗。米羅什尼琴科表示，他強烈譴責有人在班德爾比賽期間公開展示俄羅斯國旗，他呼籲澳洲網球協會立即執行「中立旗」政策。

澳洲網球協會17日發聲明指，禁止在比賽期間展示俄羅斯及白羅斯國旗。聲明提及，他們最初的規定是觀眾可帶俄羅斯及白羅斯國旗進場，但不能用它們來引起混亂，但16日比賽場地內發生一宗事件，當時旗幟被放置在球場邊。

俄羅斯駐澳洲大使館17日稱，澳洲網球協會已屈服於「政治操縱」。大使館表示，澳洲網球協會本來已用「中立旗」政策來令俄羅斯網球運動員受差別對待，他們現時又令球迷不能用明顯的方式支持俄羅斯網球運動員。

俄大使館在聲明中提及，看到賽事組織者屈服於公然且相當傲慢的政治操縱，犧牲澳網曾經固有的公平競賽精神，確實令人遺憾。

白羅斯被指在俄羅斯入侵烏克蘭的行動中支持俄羅斯。