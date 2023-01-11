打開法式潘多拉盒子　馬克龍「政治豪賭」再推退休改革

1月10日，法國總理博爾內（Elisabeth Borne）公布總統馬克龍（Emmanuel Macron）2017年擔任總統以來的第二個退休改革方案，提出逐步將退休年齡由62歲提升至64歲（至2030年），加快取締部份特殊行業的優惠退休保障，加快提高供款年期要求等。此舉旨在填補現行制度將於2030年出現的135億歐元缺口，預計能在同年製造出177億歐元額外存款，使法國的退休制度能重見盈餘。

在面對人口老化的法國，跟不少歐洲國家一樣，改革退休保障制度幾乎無可避免。例如西班牙和德國的退休年齡將會分別在2027年和2029年提高至67歲，而意大利的退休年齡在2019年早已提升至67歲。馬克龍的「64歲」提案，某程度上已經落後其他可比較的歐洲國家。

然而，退休年齡在法國往往是碰不得的政治難題。在過去20年，全國所有工會聯合起來動員的5次示威之中有4次都跟退休改革有關。從希拉克（Jacques Chirac）到薩爾科齊（Nicolas Sarkozy），任何大型退休改革，若非完全失敗告終，就是被迫作出大幅退讓。

馬克龍自己在第一屆任期內的2019年也嘗試過推動退休改革，當時的總理菲利普（Édouard Philippe）提出將全法42種不同的退休制度合而為一，推出更符合時代的計分制，最終引來1968年以來的最大規模示威。踏入2020年，新冠疫情爆發，馬克龍就借勢給自己一個下台階，收回了退休改革。

1月10日，法國總理博爾內（Elisabeth Borne）公布總統馬克龍（Emmanuel Macron）2017年擔任總統以來的第二個退休改革方案。（Reuters）

根據官方專業機構的估算，法國現行退休金制度未來25年都會出現赤字，主要原因是無可避免的人口老化。如今，每1位65歲以上的法國人之中就有2.6位20至64歲之間的人與之對應，但這個數字到2030年將減至2.25，到2040年則減至2以下。由於法國的制度以在職人士的供款去支撐退休金開支，這就形成整套制度的入不敷支。

對此，除了減低退休金或增加供款之外，唯一可行的出路就是提高退休年齡，也即是加長人們退休前的供款期。雖然法國人的預期壽命在2020年已達至82歲，法國花費14% GDP在退休金之上的水平也高於歐盟平均值兩個百分點，但法國人對於退休年齡執着非常：根據民調，有近七成人反對將退休年齡提升至64歲，在去年總統和國會選舉表現突出的極右和極左候選人更是支持將退休年齡至少局部下調到60歲，可算是與一般經濟邏輯和法國人口變化趨勢反其道而行。

總理博爾內宣布新的退休改革提案之後，與2019年起初的情況不同，法國8個主要工會已團結一致，馬上宣布將會在1月19日發動首場大罷工。在通脹壓力仍在、法國本年即將放寬家庭能源價格升幅（由4%升至15%）之際，街頭抗爭將會變成馬克龍執政的一大挑戰。如果示威形勢發展到超乎工會控制之外，甚至有如2018、2019年之間的黃背心運動（Gilets Jaunes）一般，馬克龍再闖退休改革大關的嘗試很可能會失敗告終。

法國街頭迅速出現反退休改革海報，海報上用上「向死人退休說不」，指責提升退休年齡與「做到死才退休」無異。（Reuters）

經過去年的國會選舉之後，馬克龍成為了廿年來首位贏得總統選舉卻沒有國會多數的總統。因此，跟2019年的情況不一樣，馬克龍除了要抵住街頭壓力，還要說服其他黨派的議員投票支持，其最明顯的合作對象則是曾經主宰法國政壇、如今已淪為邊緣勢力的共和黨人。

為了保留一定程度的支持，馬克龍這次的退休改革也特別提高了最低國家退休金的水平（至每月1,200歐元），並對較早進入職場和工作條件惡劣的人士或職業提供特別優惠，以作為「胡蘿蔔與大棒」之中的胡蘿蔔。不過，從目前工會的一致反對來看，其效用非常有限。

如果街頭壓力不止、國會又沒有足夠票數，法國憲法還給馬克龍留下了一個「核選項」，就是動用「憲法49條第3款」。該法給予總統不經國會投票而通過法律的權力，而國會唯一可阻止法律通過的辦法就是通過對政府的不信任投票。

由於在不信任投票通過後，總統很可能就要被迫解散國會，引發重新大選的「大龍鳳」，因此法國第五共和憲法1958年生效至今，雖然「49條第3款」曾多次被引用，卻暫時沒有任何政府被推翻的案例。自馬克龍去年失去國會多數之後，其2023年預算的通過就是依靠這個條款，當時雖然遇上國會極右、極左兩派的破天荒合作，但在共和黨人的支持下不信任票最終無法通過。

然而，退休改革往往是法國政治的潘多拉盒子，民情激烈反對之下，馬克龍的政府依然有可能「創造歷史」。不過，在法國退休改革的失敗史中，他最多只是其中最新的一個章節，而隨其之後，這段歷史還遠遠未到終章。