捷克男無視危險　闖路軌撿煙　遭火車撞飛彈回月台奇蹟保命

捷克警方日前公佈一段影片，一名32歲男子為撿拾掉落鐵軌的香菸煙，竟不顧安全跳下月台，之後慘遭高速進站的火車撞上，翻滾2圈後重摔回月台；未料這名男子不但沒有身亡，還奇蹟似存活，影片上傳網絡後引起熱議，網民直呼「這男人太狠了！」



直接遭火車撞倒竟仍能保命，實屬不幸中之大幸：（按圖了解）

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捷克媒體報道，這事件發生在捷克南摩拉維亞州（South Moravian） 庫日姆車站（Kuřim train station），警方公布的事發畫面顯示，一名32歲男子深夜在月台等車時，手中的香煙意外掉進鐵軌，未料他竟不假思索，立刻一躍而下在縫隙中尋找，下秒恐怖的事情發生了。

由於男子背對火車進站的方向，絲毫未察覺後方狀況，正當他找到香煙準備爬回月台時，立刻慘遭疾駛而來的火車撞上，原地旋轉２圈後彈回月台；強大的撞擊力道讓男子的隨身物品噴飛，他也痛得在躺在地面上哀號，所幸車站人員將他緊急送醫，奇蹟似的保住一命。

捷克警方表示，男子沒有吸毒也沒有喝酒，單純是未注意列車狀況才導致意外發生；警方提醒，南摩拉維亞州2022年一共發生35起火車撞人事故，僅有6人倖存，擅自闖入鐵軌不僅需面臨罰款，還會造成生命危險，呼籲民眾務必小心。

影片上傳網絡後，網民紛紛表示：

．「這個人竟然沒事，令人不敢相信」

．「這真是瘋了」

．「他居然敢這麼做」

．「上輩子做了很多好事吧」



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