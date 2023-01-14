哈里要求英國王室向梅根道歉　放話威廉子女至少1人變備胎2.0

英國哈里王子（Prince Harry／又譯哈利王子）上周出版自傳回憶錄《Spare》前，事先接受了英媒《每日電訊報》採訪。哈里在訪問中要求英國王室向他的妻子梅根（Meghan Markle）道歉，「你們清楚你們做了什麼，我現在也懂你們為什麼要這樣，都已經被揭穿錯誤了，就坦白承認吧。」哈里也表示，他擔心哥哥威廉王子（Prince William）的3名年幼子女將來會和他受到一樣的傷害。



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根據英國天空新聞報道，哈里王子在專訪中首次談到他的擔憂，「如果人們當時能夠傾聽」，他和梅根就不會和家族失和了，「這就是最傷心的地方，這一切本是可以避免的。但他們就是忍不住。」報道稱，目前外界尚無法得知哈里王子要求王室道歉的背後原因，但他往年曾透露有王室成員反對他和梅根談戀愛。

他還在專訪中表示，他不明白為什麼他試圖描述所謂「真實的一面」的故事，卻被塑造成如此「令人震驚和無法接受」的樣子。哈里補充，他想繼續做「正確的鬥爭」，為妻子挺身而出，並鼓勵其他男人也該這樣做，「如果你不以身作則，那人生還有何意義？」

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此外，哈里王子也針對年紀尚小的王室順位繼承人──9歲的喬治王子、7歲的夏洛特公主和4歲的路易小王子表達想法。他認為，為了哥哥威廉的子女們，他有「責任」改革王室，「我知道在這3個孩子之中，至少有一個會像我一樣，像個備胎（Spare），我仍然覺得我有責任。這讓我覺得難過又擔心。」

但哈里也透露，威廉「已經很清楚地告訴我，他的孩子不是我的責任」。哈里表示，他希望用「長遠的、策略性的思維」來「解決」問題，這不是要推翻君主制，而是要「把他們從自己手中拯救出來」。

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