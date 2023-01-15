2023預言｜曾言中英女王逝世　算命師：有意選美國總統的他將入獄

美國有1名自稱是位算命師的人，每年都會預言當年度會發生的重大事件，其中像是她在2022年初就曾預測，英國女王利沙伯二世（Queen Elizabeth II，又譯作伊麗莎白二世、伊莉莎白二世）將會駕崩，結果當預言成真後，使她一夕爆紅。近日，該女子又針對2023年，發表23則預言，甚至點名1名巨星恐面臨牢獄之災。



根據《太陽報》等多家外媒報導，20歲的卡羅（Hannah Carroll）自稱是名算命師，她在2022年初發表了多則預言，其中共有12則預言成真，像是英國女王離世；流行樂天后Beyoncé會推出新專輯；英國男星Harry Styles會推出新專輯；天后Rihanna與Nick Jonas會生孩子等等……。

卡羅在本月1日再度於TikTok發布影片，並且列出2023年可能會發生的23件大事：

美國算命師2023年預言（按圖▼▼▼）

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1、美國名媛Paris Hilton有小孩

2、饒舌女將Nicki Minaj會推出新專輯

3、Rihanna推出新專輯

4、英國王子哈里將與妻子梅根迎來第3個孩子

5、小天后Ariana Grande會生孩子

6、NFLL（美國美式足球聯盟）傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）將在退役前奪得最後一座超級碗

7、布雷迪將被發現與年輕小模或網紅一同現身

8、歌手Selena Gomez的新歡會不太有名

9、製作人Dan Schneider將被1名巨星爆料

10、Olsen Twins會出面暢談童星時期

11、將有1個知名KPOP樂團解散

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12、英國歌手Zayn Malik會與名模Gigi Hadid復合

13、歌手Olivia Rodrigo會推出新專輯

14、諧星Pete Davidson又會與1名A咖女演員約會

15、天后Taylor Swift將出席Met Gala

16、Kanye West將入獄

17、歌手Shawn Mendes將推新專輯

18、奧斯卡天后珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence）會有小孩

19、快時尚品牌SHEIN再爆醜聞

20、知名主持人艾倫狄珍妮（Ellen DeGeneres）離婚

21、歌手Liam Payne爆發新鬧劇

22、創作歌手紅髮艾德（Ed Sheeran）將推新專輯

23、影集《星期三》（Wednesday）將會贏得大獎

同場加映：普京心腹十個2023年驚世預言：美國將爆內戰 馬斯克當選總統？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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影片曝光之後，已經吸引超過13萬人觀看，且卡羅也透露，自己因為熱愛流行文化與名人，因此她的預言才會多與明星、演藝圈相關。卡羅解釋，她可以從2個人的照片中，就預測到對方生活中的重大事件，「就像一種非常強烈的直覺」。

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