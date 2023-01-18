印度勢將成為世上人口最多國家　但因一事未必能超越中國

中國在1月17日發表報告2022年出現60年來首次的人口減少，讓中國這個世界人口最多的國家「地位不保」，同時意味着中國經濟的下行壓力。而接棒成為人口最多的國家將是同樣擁有14億人口的印度，但印度同樣臨嚴峻挑戰，若解決不了將無法超越中國。



隨着中國人口停滯下行，印度很可能在數個月內人口便會超越中國，成為人口最多的國家。加上印度人口年輕人較多，隨着勞動人口的增加，在「人口紅利」效應下印度經濟擁有莫大的增長潛力。

根據經濟合作與發展組織（OECD）2021年數字，印度勞動人口超過9億，並在未來十年將達到10億以上。然而，有觀察者擔憂印度可能無法享受這人口紅利的效應，原因印度並沒有創造足夠的職位讓年輕人投入勞動市場。

圖為2022年4月，印度甘地訥格爾的一間大學Gujarat Biotechnology University 。在逐漸進步的印度教育下新一代知識分子正在增加。（Getty）

根據世界銀行同年的數據，印度勞動力參與率僅得46%，是亞洲國家中最低之一。相比之下，中國和美國的比例分別是68%及61%。至於女性更只有19%，低得讓人驚訝。

年輕人若找不到工作，加入失業大軍不僅會造成勞動力的浪費，耗費社會資源，而即使找到工作，要求大學生參與低水平的作業，例如務農、餐廳或是體力勞動，會造成職業錯配產生各種問題。無法溫飽的民怨累積下去早晚會在某天爆發，造成社會動盪。

根據麥肯錫全球研究員（McKinsey Global Institute）2020年的報告，印度至2030年需創造9000萬份非農業的崗以吸引新的工人，可以在建造及製造業上創造。

印度也意識到要為年輕人創造更多高質量的就業機會，開始制定政策。隨着中國和歐美之間的緊張局勢，印度通過吸引蘋果等國際巨企在印度設廠，可以為高科技職位創造就業機會。預計在截至3月的財政年度，印度國內生產總值可錄得6.8%，但這還可以更快。

印度備備銀行前行長Raghuram Rajan表示，印度不需要每個人都成為軟件工程師或顧問，而是需要一份體面的工作。若能實現解決僧多粥少的問題，印度的GDP在未來十年可能會以8%至8.5%的快速提升，從而成為亞洲另一個巨大的經濟體。