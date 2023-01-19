阿德恩辭任新西蘭總理　原因是「我累了」？

新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）在1月19日宣布將在2月辭任總理，她的辭職雖然突然但並非不可預料，除了政治原因外，她說的「我累了」相信是她的背後另一個真實理由。



阿德恩在宣告辭職，表示辭職是由於「油箱裏已沒油」，無法再勝任這工作。這一句有兩重意義，第一是她已沒有作為擔任領導人的衝勁，第二是她已沒有氣力去擔當，也就是她累了。

圖為2022年7月8日，阿德恩在一次的記者會上回答記者。（Reuters）

「我之所以離開，是因為這優越的工作伴隨着巨大的責任。我有責任知道自己何時才是擔任要職時的人，而什麼時候不是。」「我也是人，我會在可能做到的時候盡可能付出，接下來就是離開的時候。對我來說，現在就是時候了。」

「對尼夫來說，媽媽期待着明年能在你上學時與妳一起。對克拉克來說，讓我們結婚吧。」

克拉克蓋福德（Clarke Gayford）是阿德恩的伴侶，兩人在2018年生下了女兒尼夫（Neve Te Aroh）。阿德恩原定在2022年與蓋福德結婚，但因新冠疫情的關係延遲。

阿德恩狂熱不再

阿德恩現年43歲，她在2017年接替利特爾（Andrew Little）成為工黨領袖。而僅僅兩個月就因工黨在大選中獲勝，阿德恩成為了總理。年僅37歲的她成為全球最年輕的國家領導人，她在仕途晉升之快為人驚豔，一度牽起「阿德恩狂熱」。

在她的領導的數年間，新西蘭遭遇着多次風雨，從2019年基督城清真寺槍擊案、懷特島火山大爆發、到新冠疫情等。阿德恩並非完美，但亦成功地化解各種危機。然而全球的通貨膨脹，能源價格上升的問題亦正持續影響阿德恩領導的工黨支持度。

新西蘭元持續貶值提高了進口成本，阿德恩嘗試透過提高利率及壓抑支出，控制支出成本。但其積極的加息策略得不到當地央行及經濟學家的普遍支持。

在野國家黨批評阿德恩未能穩定經濟，及解決持續的勞動力不足。據12月的民調查顯示，工黨支持度從一年前的41%下降至33%，落後38%的國家黨。面對支持度持續下滑，阿德恩應辭職下台的呼聲自2022年起已開始出現。