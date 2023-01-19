NASA與波音合作研發新客機　瘦長雙翼為飛機設計帶來變革

美國太空總署（NASA）與波音，在1月18日宣布了它們將合作研發的新客機。這架兩翼既薄又長，看似C-5運輸機的客機，將為客機節省30%的燃料消耗，或會成為未來航空業界的新標準。



新的客機計劃名為「可持續飛行示範機」（Sustainable Flight Demonstrator），顧名思義，這是一架以更環保，可持續發展的概念設計的飛機。NASA的目標是讓飛機較傳統客機節省30%的燃料，這不僅能降低碳排放，還能節省燃料成本為航空公司賺取更大利潤，一舉多得。

圖為NASA發表，「可持續飛行示範機」的概念圖，可見機頂上的機翼非常長和薄。（NASA）

圖為1月18日，NASA局長納爾遜手拿着新飛機的模型，可見長長機翼下支撐架的設計。（NASA）

會說這架飛機像C-5，是因為它的設計——與傳統客機都把機翼放在窗戶下，新客機把機翼直接從機頂伸延出來，就像C-5運輸機的設計。但不同的是飛機的引擎只有兩個，而且兩翼似乎更薄更輕，所以兩翼需要各一個支撐架支撐，尾翼和C-5相同採用「T型」設計。

把機翼放在飛機上更高的位置，可為飛機帶來更多升力，而把機翼設計至瘦削形狀可減少阻力。而為支撐雙翼過輕過長設置的支撐架，同樣可為飛機提供升力，就像過去的雙翼飛機一樣。如此的設計有望提高燃油效率。

目前客機會以窄體飛機的模式設計，即波音737一類用在中短途客機的客機。目標是2028年試飛，在2030年正式使用。不過未來若真的可取代今天的客機，相信最大的挑戰是停機坪，畢竟今天機場的登機口不一定能容納如此寬闊機翼的客機。