NASA拍到「太陽在微笑」 成惡搞萬能Key 還撞臉這經典電影角色
撰文：中天新聞網
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美國國家航空暨太空總署（NASA）10月27日發布了一張新的太陽衛星圖像，圖片中的太陽竟然彷彿掛著笑臉一般，引發網友討論，有人認為像萬聖節的南瓜燈，更有人表示「怎麼那麼像水滴魚啦」，照片上傳後也吸引許多人幫太陽P成各式各樣的角色，大顯創意。
這張照片是由NASA的太陽動力學觀測站拍攝的，該觀測站成立魚2010年，旨在了解太陽輻射輸出的變化，定期捕捉此類太陽圖像，並幾乎持續監測其活動。
「太陽在微笑」成惡搞萬能Key 網民話最似《捉鬼敢死隊》呢個角色（點擊放大瀏覽）：
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太陽的外層被稱為日冕，而太陽臉上的這些「暗沉」其實是日冕洞（Coronal holes），是快速太陽風湧入太空的低溫區域。
據科學新聞網站《Live Science》報導，日冕洞隨時可能出現，但只能在紫外線和 X 射線光下可見，用肉眼或家用望遠鏡是無法看到的。
不過，日冕洞不一定是好的徵兆，學術期刊Space weather就對此現象發表看法，認為這些洞可能是磁暴（Geomagnetic storm）襲擊地磁場（Earth's magnetic field）的跡象。
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