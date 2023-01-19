梅德韋傑夫警告：俄羅斯倘戰敗或會引發核戰

俄羅斯聯邦安全委員會副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）1月18日警告北約（NATO），俄軍倘在烏克蘭戰敗，或會引發核戰。他在Telegram發文稱，「核大國在常規戰爭中的失敗可能引發核戰爭。」



2008年至2012年擔任過俄羅斯總統的他說：「核大國從未在決定其命運的重大衝突中敗北。」

梅德韋傑夫說，北約和其他國防領袖19日在德國拉姆施泰因（Ramstein）空軍基地舉行會議，討論戰略以及支持西方試圖在烏克蘭擊敗俄羅斯的努力，他們應考慮其政策的風險。

當被問及梅德韋傑夫其言論是否表明俄羅斯正在將危機升級到一個新的水平時，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）說：「不，這絕對不是那個意思。」

路透社19日稱，自從俄羅斯2022年2月24日入侵烏克蘭以來，梅德韋傑夫一再提出核威脅，但他現在承認俄羅斯有可能戰敗，這表明莫斯科對西方向烏克蘭增加武器供應的擔憂程度。

梅德韋傑夫過去一年多次就在烏克蘭使核武發出多次警告，2022年9月底他稱，俄羅斯有權在必要時使用核武器；9月22日他表示，為捍衛領土，俄羅斯不僅是動員，還可使用任何武器，包括戰略核武器；3月26日俄衛網發布並專訪內容，他稱即使沒人想開戰，核衝突威脅一直存在，所以需要實施一個負責任的政策。