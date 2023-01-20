阿德恩「閃辭」　誰人可接捧成為新西蘭總理？

新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）1月19日宣布辭職，會在2月7日前卸下總理職務。這對新西蘭政壇投下震撼彈，消息也躍登各地報章頭條。



新西蘭執政黨工黨預定2月22日選出新黨魁，此人會在下一次國會選舉（11月14日）前接替阿德恩擔任總理。在副總理羅伯遜（Grant Robertson）已不明不參加黨魁和總理選舉的情況下，誰人可能接棒、代替她領導工黨？路透社19日列出以下可能的人選。

圖為2022年9月2日，希普金斯2022年9月2日在新西蘭向奧克蘭大學的外國學生發表講話。（Getty）

警察和教育部長希普金斯（Chris Hipkins）

現年44歲的希普金斯在2008年首次當選國會議員。他2020年11月被任命為新型冠狀病毒感染（COVID-19，前稱新型冠狀病毒肺炎）疫情應對部長。

在他領導下，該國2021年上半年「零感染」，但同年8月Delta變種病毒肆虐，他又因推出嚴格「封城」措施惹來批評。

希普金斯被讚表現能幹，2022年中旬成為警察部長，面對當時罪案頻生的浪潮，此外他還兼任教育部長和公共服務部長，並且也是眾議院領袖。

他在成為國會議員前，曾為2名教育部長的高級顧問，也曾在時任總理克拉克（Helen Clark）的辦公室效力。

圖為新西蘭司法部長艾倫2020年12月1日新西蘭第53屆國會會期首天開會前，對媒體發表講話。（Getty）

司法部長艾倫（Kiri Allan）

現年39歲的艾倫倘當選，會是新西蘭首位毛利人後裔總理，同是也是該國首位公開同性戀者身份的領袖。

她2017年當選國會議員，之後除了擔任司法部長，也兼任緊急事務部長。

她2021年被診斷出患有宮頸癌第三期，在請假就醫後重回政壇。

艾倫從政之前曾在農業擔任經理，積極參與新奇異果的開發。她還在該國的多個地區從事商業和公法業務。

圖為新西蘭交通部長伍德2022年3月30日在新西蘭惠靈頓舉行的新高速公路剪綵儀式後與記者交談。（Getty）

交通和移民部長伍德（Michael Wood）

現年42歲的伍德2016年起擔任國會議員，之後在工黨黨內地位急升。他2020年被任命為交通部和職場安全部長。2022年中內閣重組後，他兼任移民部長。

他在加入國會之前，他曾效力奧克蘭市議會，也曾在金融界的工會工作。

圖為新西蘭外長馬胡塔在國會出席記者會。（Getty）

外交部長馬胡塔（Nanaia Mahuta）

馬胡塔現年52歲，從政經驗長達26年。她在2020年成為新西蘭首位女外交部長。

中美關係緊張，新西蘭自然受影響。她身為新西蘭外長，為夾在美國和中國之間的太平洋國家，提倡外交中間立場，她2022年年底時稱，該區「對任何一個超級大國都不太滿意。」

馬胡塔也是新西蘭原住民毛利部落Waikato-Tainui, Ngāti Maniapoto 和Ngāti Manu的成員。她為歌頌毛利族的傳統文化，在臉上紋了傳統紋身。

她的父親是羅伯特・馬胡塔（Robert Mahuta）。他是部落中受人尊敬的長者，也是已故毛利女王生前的義弟。