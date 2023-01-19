年輕總理阿德恩稱累請辭　新西蘭國際政治明星何以「光環不再」？

現年42歲的新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）1月19日突然宣布辭職，稱自己對於2017年至今的總理職務一直全身投入，「油缸已無油」再繼續工作，決定最遲在2月7日之前下台，將會留任國會議員，直至本年10月14日大選。



對於阿德恩的突然辭職，各界都頗為震驚。雖然阿德恩所屬的工黨民望明顯落後在野國家黨（National），本年10月大選之後很可能失去政權，但2020年帶領工黨奪得1946年以來最大勝利的阿德恩，至今依然是新西蘭民眾最為支持的總理人選。在新年之交，人們還在熱烈討論阿德恩將如何利用選舉前的大半年時間為工黨爭勝。

全球進步派政治代表

阿德恩2017年上任總理之際，是全球最年輕的女性國家領袖，其進步派左翼立場在以英國脫歐公投、特朗普當選美國總統的國際右翼民粹政治風潮之中，可算是一種逆流。

2018年，尚未與未婚夫正式結婚的阿德恩成為了全球第二位在任懷孕生產的國家領袖，誕下女兒後，她更毫不避諱地放了六個星期產假。阿德恩當上工黨領袖之後，人們已紛紛討論她有沒有生育兒女的計劃，擔心這會否影響其工作，被女性主義者認為是一種針對女性的「懷孕歧視」。在某些圈子之中，阿德恩在任生育的決定，也被視為一種女權的勝利。

宣布辭職後，阿德恩與未婚夫Clarke Gayford手拖手離場。（Reuters）

真正將阿德恩變成國際政治明星的，是2019年3月的基督城（Christchurch）清真寺大型槍擊恐襲。當時阿德恩戴上穆斯林女性頭巾，嚴肅聲明受害的穆斯林「選擇了新西蘭作為家園，新西蘭就是他們的家園，他們就是我們」，感動全球人心，其後阿德恩更迅速落實了嚴厲槍支管制，將剛上任就對多個主要穆斯林國家實施入境禁令、靠着「槍權」招牌吸收選票的特朗普比下去。

阿德恩也因此事登上了《時代》雜誌封面，並引起所謂的「Jacinda熱潮」（Jacindamania），在國際上成為了進步派、自由派左翼政治的代表人物。

新冠疫情的「塞翁得馬」

2020年新冠疫情來襲，阿德恩落實了西方世界罕見的嚴格管控政策，與特朗普、巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）等輕忽疫情的右翼政客形成強烈對比。隨着疫情管控在西方世界逐漸變成左右翼政治割裂的標誌，阿德恩也因而鞏固了其國際左翼政治明星的地位。

阿德恩在疫情之初在Facebook Live上直接回答民眾提問，衣着隨便同時兼顧照料女兒，這種「在家工作瑣事，總理也無例外」的形象深入民心。其抗疫成就最終使工黨在2020年10月取得一黨穩奪國會多數的極罕見選舉成績。此時，阿德恩在國內外的政治順風可算是一時無兩。

然而，正如全球不同國家一般，在疫苗逐漸普及之後，除了高危人士之外，一般民眾已開始視新冠為流感，心態上也進入了後疫情時代，對於疫情管控帶來的生活不便和不自由的感覺愈來愈感到煩厭。阿德恩2021至2022年針對Delta、Omicron等變異病毒而實施的各種抗疫管制，以及疫苗通行證等強制要求，就愈來愈不得民心。

全球性的經濟困難

而在2021年下半年開始上升的通脹率，從「過渡性」走向「恆常化」，新西蘭央行不得不加息應對，再加上2022年2月爆發的俄烏戰爭，導致食品、能源等必需品價格高企，新西蘭的通脹率到2022年底還處於7.2%的水平。忘記了疫情的人們愈來愈擔心經濟。

即使阿德恩當局對於多由外在因素引發的經濟問題其實沒有太大影響力，但作為執政者必須為此負上政治責任。因此，自2021年中開始，民眾對阿德恩政府的滿意度就不斷下跌：2021年初，認為國家正往正確方向走的民意高達七成，到了2022年，同一民意已跌至三四成的水平。

阿德恩的執政，原本有一大堆的國內政策目標，其任內卻因不同危機和疫情來襲而被迫中斷。2022年是疫後復常的一年，阿德恩的內政改革就包括了水資源管理改革（飲用水、廢水和雨水）、全球首個針對農業溫室氣體排放的徵費制度、仇恨言論法律改革、合併兩大公共廣播機構等項目。

2020年3月，阿德恩登上《時代》雜誌封面。（Twitter@stephendpmoore）

這些政策目標卻讓人有感政府不注重經濟，沒有「急市民所急」。跟美國拜登當局要面對的批評聲浪一般，阿德恩在落實強硬抗疫政策期間的福利政策也被在野國家黨指責為通脹原凶。

到2022年12月，阿德恩表明來年將全力集中經濟，卻為時已晚。

極右降臨新西蘭

上述的新西蘭政情起伏，對比歐洲戰火再起、美國兩黨仇恨不減等國際事態，似乎是西方民主社會舊日「黃金時代」的政治日常。然而，近年不斷敗壞歐美政治的極右陰謀論文化其實在阿德恩任內已逐漸滲入新西蘭。其未來走向值得關注。

阿德恩的強硬抗疫管控，在極右輿論之中，變成了所謂的「新冠獨裁」。幾乎與加拿大的反疫苗示威同期，反封城、反疫苗示威者在2022年2月就佔領新西蘭國會外圍長達二十多日，其中有人舉起加拿大國旗和特朗普肖像，最終示威在官方強力清場、警民衝突和火光之下結束。阿德恩就曾稱這一種示威是「從外來進口的」（imported）。

反抗疫管制、反疫苗的情緒也逐漸與各種極右意識形態和陰謀論合流。在一些相關示威之中，「吊死那個婊子」（hang the bitch，指阿德恩）之類的性別歧視仇恨口號開始出現。去年8月一場由一個原教旨主義教會領軍的「自由」遊行就由一位曾稱女性掌權是「惡魔計謀」一部分的牧師帶頭。社交媒體上也開始出現將阿德恩的臉放在性工作者身體上的改圖，獲過泛流傳。

2021年5月新西蘭國會外的反疫苗示威。（Twitter@five15design）

阿德恩去年6月訪問美國時曾出席由投資管理巨企貝萊德（BlackRock）主辦的一場會議，其離開會場的影片卻被QAnon陰謀論信徒，以至從美國到德國的各類極右陰謀論者流傳，將這場會議包裝成阿德恩與貝萊德的密會，網上充滿着「阿德恩訪美見拜登只是個晃子」「阿德恩是新世界秩序的一隻棋子」「阿德恩從貝萊德總部走出來被捉個正着」之類的言論。同類資訊更獲得特朗普前軍師班農（Steve Bannon）分享。

可是，事實上，有關會面是公關資訊，連阿德恩自己也在其Facebook狀態上分享了此行程。而陰謀論者傳播的模糊影片，其實是新聞片段，透過手機拍攝電視使之模糊化，讓片段恍惚是暗中拍攝所得一般。

這種性別歧視、反疫曲和各種極右陰謀論的合流，使阿德恩變成了部分民眾仇恨的對象。去年她多次出行都遇上示威者憤怒追趕。警方至少逮捕了兩個威脅要殺死阿德恩的男人。而且，針對阿德恩的威脅數字也由2019年的18宗，急升至2021年的50宗。

雖然右翼國家黨領袖Christopher Luxon並沒有像歐美的一些政客般走上討好極右的路，卻一度在會否與極端組織合作的問題上含糊其詞。

以法英兩語寫成、有關阿德恩與貝萊德的網上陰謀論截圖。（Twitter截圖）

稱得上是「急流勇退」嗎？

客觀而言，如果要擊敗右翼，工黨的最佳人選依然是阿德恩。她離開之後，其親信、副總理兼財長羅伯遜（Grant Robertson）也隨即表明不會角逐工黨領袖。一下子，工黨就變得群龍無首。

雖然形勢艱難，但責任不可能永遠都在阿德恩身上。她近五年半的任期，可算是付出甚多——在她請辭之時，她就公開對未婚夫說，「讓我們終於結婚吧」。

同時，阿德恩的國際進步派明星地位，也可能會在「作用力與反作用力」的效應之下進一步在選舉前激化極右民情。而且，阿德恩之退也為過去幾年幾乎完全與她等同的工黨提供了一個「重新出發」的機會。如今，離選舉還有大半年時間，通脹等經濟困難還有改善之機。一個「新」的工黨未必會如今天民調顯示一般敗選。

雖然阿德恩的政治光環與2020年選舉大選時相比已大為褪色，但其以「工黨的唯一」地位選擇退出，可算是政壇難得一見「不棧戀權力」的表現，值得全球不少政客學習，也或許是對於其「新冠獨裁」批評的最佳回應。