秦剛升任外長王毅接替楊潔篪後，誰是中國主管外交的國務委員？

根據中國外交部官方網站消息，2023年1月16日，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅同法國總統外事顧問博納（Emmanuel Bonne）通電話。王毅的頭銜是中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任。

中共二十大之前，在中國外交部的新聞通稿中，王毅的身份經常是國務委員兼外交部長。比如2022年9月24日，外交部新聞通稿稱，「國務委員兼外長王毅在紐約出席聯合國大會期間會見埃及外長舒克里」。

2022年10月的中共二十大上，王毅當選為中共中央政治局委員。2022年10月之後，中國外交部新聞通稿中，王毅的頭銜為「中央政治局委員、國務委員兼外交部長」，比如2022年10月24日，外交部黨委召開擴大會議，專題傳達學習貫徹黨的二十大精神。新聞通稿稱「中央政治局委員、國務委員兼外交部長王毅出席並講話」。

擁有年齡優勢、升遷速度快等細節凸顯了秦剛的與眾不同。（中央社）

2022年12月30日，十三屆全國人大常委會第三十八次會議決定免去王毅兼任的外交部部長職務，任命秦剛為外交部部長。此後，中國外交部的新聞通稿中，王毅的頭銜是「中共中央政治局委員、國務委員」。比如中國外交部2022年12月31日刊登的一則訊息顯示，「在2023年新年來臨之際，中共中央政治局委員、國務委員王毅與俄羅斯外長拉夫羅夫互致新年賀電」。

從「國務委員兼外交部長」到「中央政治局委員、國務委員兼外交部長」，是王毅在二十大上當選為政治局委員使然，這符合中共政治慣例。

從「中央政治局委員、國務委員兼外交部長」到「中共中央政治局委員、國務委員」，是秦剛升任外長後，王毅身份自然變化的結果。

從「中共中央政治局委員、國務委員」到「中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任」，說明王毅已經接替楊潔篪出任中央外事工作委員會辦公室主任。

但是王毅國務委員職位的繼任者是誰？

從目前中國外交部的新聞通稿來看，王毅的頭銜已經沒有國務委員一職，而秦剛剛升任外長，頭銜中也沒有國務委員的字樣。

楊潔篪在2018年升任中央外事辦公室主任後就不再擔任國務委員。王毅現在作為政治局委員，按照慣例已經接替楊潔篪擔任中央外事辦公室主任，應該也不會繼續擔任國務委員。

值得注意的是，王毅在2018年開始擔任國務委員之前，於2013年至2018年擔任過五年的外長；楊潔篪在2013年擔任國務委員之前，曾在2007年至2013年擔任過六年的外長。秦剛會在升任外長後短期內再升任國務委員嗎？是否會有秦剛之外的其他高官空降出任主管外交的國務委員？這些值得持續觀察。