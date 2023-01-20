克里米亞常駐俄羅斯總統辦公廳代表、克里米亞政府副總理穆拉多夫稱，俄羅斯已準備好在基輔試圖攻擊該半島時保衛克里米亞。



1月19日，《紐約時報》援引其消息來源稱，美國總統拜登的政府開始承認，基輔可能需要額外力量來打擊克里米亞。據該報稱，為此美國正在考慮向基輔提供M142高機動性多管火箭系統（High Mobility Artillery Rocket System，HIMARS，簡稱「海馬斯」）和M2布拉德利步兵戰車，但華盛頓避免提供遠程導彈系統。美國認為基輔對克里米亞的威脅將加強烏克蘭在未來談判中的地位。

穆拉多夫說：「所有這些說明，國家和社會有必要為充分調動我們的資源做好準備，為形勢的發展做好準備。克里米亞和整個俄羅斯已集中起力量——這對我們千年文明的敵人來說應該是清楚的。」

這位政治家敦促西方和美國不要懷疑俄羅斯能夠捍衛自己，捍衛歷史和記憶的能力。他認為，美國和烏克蘭關於克里米亞的最新聲明需要整個俄羅斯社會深刻評估和理解當前局勢。

在穆拉多夫看來，這種聲明說明烏克蘭衝突即將到達頂峰。他說，西方長期以來一直在為與俄羅斯公開對抗做準備，並拒絕承認克里米亞居民的自決權，拒絕承認該半島屬於俄羅斯。

克里米亞議會議長康斯坦丁諾夫表示，如果基輔攻擊該半島，他將「全面反擊」。他強調，在烏克蘭發生政變後，克里米亞居民做出了與烏克蘭永遠決裂的歷史性選擇。