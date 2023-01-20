如何回應：普京是否還活着？這荒誕不經的問題

普京（Vladimir Putin）是否還活着？我們可能認為有點荒誕不經的問題，但這出自一個國家的總統，在一個非常正式的國際場合。



剛才查了一下，拋出這個問題的，就是烏克蘭總統澤連斯基。在19日的達沃斯論壇早餐會上，參與視像會議的澤連斯基（Volodymyr Zelensky）談到了俄烏局勢，談到了普京，他是這樣說的：「我不太瞭解他（普京）是否還活着，或者是否是他做出決定。」

圖為1月18日，烏克蘭總統澤連斯基以視像形式向世界經濟論壇講話。（Reuters）

為什麼這麼說？

澤連斯基的理由是：「我不太明白該和誰談以及談論什麼，我不確定有時出現在綠屏上的俄羅斯總統，是否是真的總統……」

澤連斯基還舉出例子：「我不太明白，你怎麼能向歐洲領導人承諾一件事，第二天就對一個國家發動全面入侵。我只是不太明白，我們在和誰打交道。當我們說和談時，我不太明白（我們應該與誰談判）。」

有點拗口，你聽懂了嗎？

如果我沒理解錯的話，澤連斯基的意思是這樣的。

1，我們經常在螢幕中看到普京，但這是真正的普京嗎？

2，如果真是普京，他怎麼能前一天承諾，第二天就違背承諾呢？

3，所以，我不知道，普京是不是還活着？

4，所以，我也不知道，我們該和誰來談判？

短短幾句話中，不乏辛辣的攻擊。這裏面還有一個大背景：最近一段時間，國際社會紛紛呼籲，俄烏談判結束衝突，俄羅斯也表達了和談意願，但烏克蘭斷然拒絕，烏軍還在不斷發動反攻。

在烏軍佔據主動的時候，烏克蘭自然不願談判。現在，既然不知道普京是否還活着，澤連斯基自然更有了新的理由，我不知道該和誰談判。

在這個陰謀論充斥的世界，我們也經常看到有關普京的各種揣測和傳聞。比如，有傳聞說普京已經身染重病，甚至可能不久於人世。一些西方人似乎還說得有鼻子有眼，還對普京的各種肢體動作進行分析，不然，普京為什麼喜歡隔着長條桌和人見面？為什麼他有時候的動作那麼奇怪？

圖為1月18日，普京與土耳其總統埃爾多安會面。（Reuters）

前幾天和一些朋友聊天，有朋友還特意發問，這到底是不是真的？

我也不知道。但我知道的是，好像就在前一天，普京還和伊朗總統萊西通了電話；就在兩天前，他還回到家鄉聖彼德堡，參加列寧格勒被圍80周年紀念活動。

看照片，他還特意拿着一束鮮花，去了埋葬了親哥哥的公墓——他兩歲的哥哥就死於列寧格勒被圍期間，當時普京還未出生。

但在非常正式的國際場合，「普京是否還活着」成了一個問題，克里姆林宮怎麼回答？

很有意思的，普京的發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）這樣說：「很明顯，俄羅斯和普京對烏克蘭和澤連斯基來說，是一個大問題。也很明顯，純粹從心理上講，澤連斯基先生更希望俄羅斯和普京都不存在。但烏克蘭政權越早意識到，俄羅斯和普京存在並將繼續存在，烏克蘭越早放棄一切反俄舉動，這對烏克蘭這樣的國家來說更好……」

什麼意思？克里姆林宮的意思，其實很針鋒相對。

1，對烏克蘭和澤連斯基來說，俄羅斯和普京是一個頭疼的大問題。

2，從心理上講，澤連斯基肯定希望俄羅斯和普京都不存在。

3，但問題是，普京存在而且還將繼續存在，但烏克蘭你必須面對現實。

4，烏克蘭越早放棄反俄，對烏克蘭來說就越好。

頗有一點「就喜歡看你看不慣我，又幹不掉我的樣子」。這還沒有完，佩斯科夫稍後還公佈了一個消息，就在這一天，普京參加了東正教洗禮節（又稱主顯節）的洗禮。

這是真正的冰窟洗禮，是紀念2000多年前耶穌在約旦河接受聖約翰洗禮。我當年在以色列工作時，曾多次去過約旦河，中東氣溫普遍較高，即使最寒冷的季節，河水結冰也是異象，信徒下水接受洗禮，最多也就打個寒顫。

中東是中東，俄羅斯就得有俄羅斯特色，1月19日正是冰天雪地，但虔誠的俄羅斯人紛紛跳入冰水中洗禮。這種彪悍，全世界估計也只有戰鬥民族幹得出來。

普京自然也不例外。儘管外面是零下10多度甚至20多度的低溫，只穿着泳褲的普京也會跳入冰水中。更關鍵的是，別人可以凍得齜牙咧嘴，但身為總統的普京還要保持風度，連續浸沒三次，然後轉身上岸……

唯一的例外，就是2022年，克里姆林宮宣佈，考慮到疫情，普京不參加這年的冰窟洗禮。但現在是2023年，70歲的普京又參加了冰窟洗禮。只是今年克里姆林宮宣佈，不會發佈圖片和視頻。

所以，我們看到的圖片和視頻，應該都是前幾年的。

圖為1月18日，普京與貿易及工業部長兼副總理曼圖羅夫（Denis Manturov）訪問火箭製造廠。（Reuters）

最後，怎麼看？還是簡單三點吧。

第一，這是一場輿論戰。在輿論戰方面，不得不承認，澤連斯基是一個高手，善於製造話題，也確實從製造話題中佔據主動。所以，在達沃斯論壇上，他就拋出了這個重量級的新話題：不知道普京是否還活着。克里姆林宮立刻作了回應，回應中也攻守結合。但這種荒誕不經的問題，你不認真不行，但你一認真，其實就輸了。

第二，俄羅斯也在反擊。一看情形不對，克里姆林宮放出大料：普京參加了冰窟洗禮。這可能純屬巧合，普京本來就要這麼做；但恰逢澤連斯基質疑當口，這樣的爆料，還是很有震撼力，充分顯示了普京的健康和彪悍。所謂身染重病，所謂不知死活，見鬼去吧。

第三，俄可能還留有後招。以前每次參加冰窟洗禮，克里姆林宮都會立刻發佈視頻和圖片。但今年卻偏偏不發佈，這到底為什麼？我也不知道，可能就是任性，就是不想發佈，也不排除留有後招，就等着西方各種質疑各種傳聞後，影像亮出來。一切都是真的。不服氣的話，80歲的拜登，你要不也下水試試？

文章轉自新華社記者、原環球日報副總編輯劉洪創辦的微信公眾號「牛彈琴」。原文標題「普京是否還活着？克里姆林宫的回答很不尋常」。

