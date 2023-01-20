首爾九龍村大火再揭貧富不均　鄰旁盡是豪宅　窮人180呎住3人

早前發生大規模火災的韓國江南九龍村，其實長久以來就是個大型貧民窟，TVBS團隊7年前就曾前進直擊，不只房屋低矮、年久失修，更有的家庭3人得擠在5坪房子（約177平方呎）內，對比緊鄰一旁的江南高樓大廈，九龍村的住宿安置情況，早就大大出現問題。



首爾九龍村明明位處江南一帶，映入眼簾的，卻是年久失修的低矮平房，不只屋瓦殘破不勘，房與房之間，更有數不清的，老舊電線纏繞。

TVBS團隊7年前曾深入走訪，那裏幾乎稱不上有「住宿品質」，裏頭掛滿衣服，甚至是地下半洞穴，小小5坪（約177平方呎）得睡上3個人。但對當地民眾而言，卻是習以為常。

相關文章：韓國首爾「最後貧民窟」九龍村大火 60民房燒毀逾500人疏散

+ 2

當地牧師表示：「（看到對面高樓心情如何？），很心痛但我不能拋棄教徒，一直到現在都忍着走過來。」

如今九龍村失火，人在瑞士訪問的總統尹錫悅，第一時間發佈緊急指示，動員所有人力和裝備，但得確保安全第一。尹錫悅表示：「尹總統要求地方自治團體等，動員可用手段誘導居民躲避，並徹底保障救援隊員的安全。」

放眼江南這裏，一頭是高樓林立，平均每戶，高達約港幣290萬元起跳，和一旁的低矮民房，形成強烈對比。

驚人現象似乎早成常態，更有多部韓劇韓國電影，把貧富差距當成題材。例如《上流寄生族》有一句對白是：「可惜首爾大學，沒有『偽造文書』系，兒子你是我的驕傲。」

前年最夯的韓劇《上流戰爭》，就曾演出金字塔頂端的高收入戶，頻頻對貧苦人家，施以不平等對待。劇中一句對白：「赫拉皇宮怎麼樣，在江南區三成洞赫拉皇宮這裏，我們赫拉皇宮，不是誰都能進來的地方。」再看如今當地又爆火災意外，顯得格外諷刺。

相關文章：2022泰國環球小姐選美冠軍出爐 「垃圾堆」長大翻身故事超勵志

+ 40

延伸閱讀：

首爾最大貧民窟九龍村清晨大火急撤500人！ 傷亡不明

【本文獲「TVBS」授權轉載。】