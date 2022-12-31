將值26萬金米逐顆拋丟　上海藝術家無視抨擊　只為宣揚「這訊息」

歐洲地區最大的廣告創意節慶「白場節（White Square）」，公佈今年的大獎「2022白場國際廣告營銷獎」，由來自上海的藝術家楊燁炘創作的行為藝術作品《扔黃金大米的人》抱走。



楊燁炘同時還包攬了設計向善類金獎、公益慈善類金獎、營銷效果類金獎三座金獎，滿載而歸。

然而，在獲獎之前，他因為把價值相當新台幣一百萬元（約港幣26萬元）的純金大米扔掉，而不是換做真正的糧食救濟饑民，備受撻伐。

了解更多楊燁炘是次藝術作品的概念：（按圖了解）

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楊燁炘是在2021年10月16日世界糧食日，用500克黃金打造出1,000粒純金大米，然後一粒一粒扔進黃浦江、地鐵等各個角落。楊燁認為，每一粒米都很值錢，甚至比黃金還值錢。他想透過瘋狂的行為藝術，喚起人們對浪費糧食的關注。

這一行為藝術，當時在《新浪微博》創造的話題閱讀量達2億。儘管貶多褒少遭到撻伐，但他堅持「我們應該不是只做思想上的巨人，行動上的矮子。」

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