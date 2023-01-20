是否向烏克蘭提供豹2坦克　德國遲疑：需盟友同意　未有決定

負責協調對烏軍援的北約（NATO）烏克蘭防務聯繫小組（Ukraine Defense Contact Group）1月20日在德國舉行會議，外界關注德國會否批准其他國家向烏克蘭提供德製豹2主戰坦克（Leopard 2），德國新防長皮斯托厄斯（Boris Pistorius）20日接受傳媒採訪時指，需先得盟友同意。



烏克蘭一直積極要求西方國家軍援更多武器，其中豹2主戰坦克是最新款的攻擊坦克之一，歐盟有多個國家正在使用，包括波蘭和丹麥已表明有意把豹2坦克提供予烏克蘭，但必須先得到德國的同意。

未能說何時有決定

皮斯托厄斯20日表示，他未能表明何時會就坦克問題作出決定，但如果盟國之間達成共識，德國準備迅速採取行動。

德國防長皮斯托厄斯（Boris Pistorius）2023年1月20日會見傳媒（Reuters）

他稱必須非常仔細地權衡所有利弊，並補充指這問題已在20日討論，但還沒有作出任何決定。

路透社報道，德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）看來不願授權使用該坦克的國家再出口這些武器，擔心此舉會激怒俄羅斯。

芬蘭向烏贈軍備

另一歐盟國家芬蘭20日宣布向烏克蘭送贈逾4億歐元的軍備，其中未包括豹2坦克，但指若與盟國達成共識，可以提供這些坦克。