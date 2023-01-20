烏克蘭︱北約今舉行軍援會議　澤連斯基：期待強而有力決定

負責協調對烏軍援的北約（NATO）烏克蘭防務聯繫小組（Ukraine Defense Contact Group）1月20日會議舉行在即。烏克蘭總統澤連斯基（Volodomyr Zelenskyy）19日呼籲各國領導人作出「強而有力的決定」，並向烏克蘭提供更多坦克。



路透社引述澤連斯基19日稱，烏克蘭需要坦克來自衛和收復失地，他表示「實際上，我們正等待一個歐洲首都決定，這將啟動已準備好的坦克合作鏈」。德國對德製豹2（Leopard 2）主戰坦克出口擁有否決權。

德國政府消息人士表示，除非美國同意向烏克蘭提供美製坦克，否則德國不會批准把德製坦克運往烏克蘭。

美國19日承諾，向烏克蘭提供逾25億美元軍援，包括數百輛裝甲車及防空系統，但美製艾布拉姆斯（Abrams）主戰坦克並不在列。

波蘭和丹麥表示，願向烏克蘭提供豹2坦克。波蘭外交部副部長雅布隆斯基（Pawel Jablonski）20日表示，「若遇強大阻力，我們甚至已準備採取非標準行動」。

立陶宛國防部長阿努紹斯卡斯（Arvydas Anusauskas）稍早表示，部份國家會在會上宣布向烏克蘭供應豹2坦克。

德國新任國防部長皮斯托里烏斯（Boris Pistorius）表示，不知道烏克蘭有任何同時接收美國與德國坦克的要求。

英媒20日引述美國退役陸軍上將彼得雷烏斯（David Petraeus）稱，在派遣主戰坦克問題上，美方有「合理的不情願」，因為艾布拉姆斯坦克裝有噴氣式渦輪，難以維護。

俄羅斯已向西方國家警告，向烏克蘭提供坦克，將標誌衝突「極其危險」的升級。

「烏克蘭防務聯繫小組」會議會在1月20日於拉姆施泰因空軍基地舉行，其時將聚集逾50國的國防官員。