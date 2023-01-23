新西蘭候任總理稱高度重視與中國關係

新西蘭警察、教育及公共服務事務部長希普金斯（Chris Hipkins）當選執政黨工黨黨魁，將接任阿德恩（Jacinda Ardern）出任新西蘭總理。希普金斯說，他將把精力集中在處理國內事務上，但視未來訪問中國為一項重要工作。



路透社和《美國之音》（VOA）綜合報道，希普金斯1月23日說，新政府將迅速重新衡量政策優先順序，並檢視當前政策是否有調整的必要。

希普金斯說，上任後，他將把焦點放在眾多家庭和工商企業面臨的困境，政府將關注人民的生計議題，包括通貨膨脹。

在外交事務方面，希普金斯說，新西蘭與中國的關係對經濟非常重要，未來訪問中國將是他施政的一項重要工作，但沒有說明他打算何時訪華。

預計阿德恩在正式離任後，希普金斯就會宣誓就職。

新西蘭超過四分之一的出口產品賣給中國。即將卸任的阿德恩不久前承認，中國近年來在中國國家主席習近平的領導下發生變化，這些變化正促使新西蘭重新考慮供應鏈問題以及如何不過度依賴單一市場。

在安全與防務方面，阿德恩領導的新西蘭政府被認為是以美國為首的五眼聯盟中對中國不夠警惕、態度過於溫和的成員。不過，2022年中國與所羅門群島簽訂安全協議後，新西蘭在南太平洋安全和中國日益增強影響力的問題上變得更加強硬。

阿德恩1月19日突然宣布辭職，工黨黨魁選舉於1月22日舉行，44歲的希普金斯是唯一獲得提名的人選，並在1月22日舉行的黨會議中獲確認為工黨新黨魁。根據新西蘭政治制度，在議會獲得多數席位的政黨成為執政黨，執政黨黨魁自動成為總理。

新西蘭10月舉行大選。目前工黨在民調中落後於在野的國家黨。

本文獲《聯合早報》授權轉載

