新西蘭下任總理料是希普金斯　被讚硬朗能幹也曾「老貓燒鬚」

新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）1月19日宣布將辭職，現年44歲的警察、教育及公共服務事務部長希普金斯（Chris Hipkins）21日成為工黨（Labour Party）唯一提名的人選，工黨會在22日支持他出任總理。他21日承諾繼續阿德恩的路線，同時也有他的管治風格。



2023年1月21日，在新西蘭惠靈頓的新西蘭國會，警察和教育部長希普金斯希普金斯（Chris Hipkins）被確認為接替阿德恩（Jacinda Ardern）擔任工黨領袖的唯一提名人後離開。（Reuters）

希普金斯2008年首次當選國會議員，是阿德恩的親密盟友，與她相比，他的立場更中間派，也被外界稱為政治上的「麻煩解決者」。

他2020年11月被任命為新型冠狀病毒感染（COVID-19，前稱新型冠狀病毒肺炎）疫情應對部長。

他帶領國家抗疫近2年表現良好，因此成為當地家傳戶曉的人物。當時新西蘭「封城」以防病毒輸入。新西蘭2021年上半年曾錄得「零感染」，但同年8月Delta變種病毒肆虐，他又因推出嚴格「封城」措施惹來批評。

希普金斯後來承認「滾動式」封城是很艱難的過程，當人們對防疫限制厭煩時就必須放寬。

過去5年半我處理過一些有挑戰性的情況 ，尤其是最近數年，而你知道，我是一個人。我會不時地犯下奇怪的錯誤。我嘗試（改正）以及承認我犯的錯誤。 希普金斯

希普金斯「跨界發展」，2022年6月成為警察部長，面對當時罪案頻生的浪潮。當時阿德恩政府因此備受批評。

此外他還兼任教育部長和公共服務部長，並且也是眾議院領袖。

他在成為國會議員前，曾為2名教育部長的高級顧問，也曾在時任總理克拉克（Helen Clark）的辦公室效力。

希普金斯上台後將面臨嚴峻考驗，他會在10月14日國會大選舉行之前率領工黨，但它民望落後於反對派，還有該國料在下一季度陷入衰退。

圖為2022年9月2日，希普金斯2022年9月2日在新西蘭向奧克蘭大學的外國學生發表講話。（Getty）

根據新西蘭《第一新聞》（1News）與英國凱度公共事務研究公司（Kantar Public）2022年12月發布的民調結果，工黨支持度在2022年的40%跌至33%——處於這個水平的工黨將不能成為多數黨，以及無法與傳統盟友綠黨攜手執政。綠黨的支持度為9%。

新西蘭納稅人聯盟（New Zealand Taxpayers' Union）-Curia在20日發布的民意調查結果顯示，工黨支持度已跌至31.7%，國家黨為37.2%。這個調查結果是在阿德恩宣布辭職前發布。

在反對黨和政府任職超過14年的他，將成為工黨的希望。其風評不俗。

政治評論員帕加尼（Josie Pagani）曾形容他「明智、討人喜歡、強硬且能幹」。

司法部長艾倫（Kiri Allan）稱希普金斯為人果斷，會是非常堅強的總理。

2023年1月21日，在新西蘭惠靈頓的國會外，警察和教育部長希普金斯希普金斯（Chris Hipkins）被確認為接替阿德恩（Jacinda Ardern）擔任工黨黨魁唯一被提名人後，與媒體交談。（Reuters）

曾經失言 引發外交風波

希普金斯一向予人善良隨和健談者的印象，但也曾與澳洲前保守派政府爆發令人側目的爭執。他在2021年指責澳洲「出口垃圾」到新西蘭，指的是澳洲將罪犯遣送回出生地國家的政策。

希普金斯2017年收到消息指出，時任澳洲副總理喬伊斯（Barnaby Joyce）有澳洲和新西蘭雙重國籍。喬伊斯因此被迫下台。澳洲憲法禁止擁有雙重國籍的聯邦從政者擔任國會議員。

阿德恩為此責備希普金斯，指他的行為「令人無法接受」。