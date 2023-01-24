美加州半月灣槍擊案7死　槍手為事發地點員工　疑自首駕車往警局

美國加州聖馬特奧縣（San Mateo）半月灣市（Half Moon Bay）兩處地點1月23日發生槍擊案，7人死亡，1人重傷。當地警方證實疑犯在其中一個槍擊地點工作，並推測疑犯自行驅車前往警局停車場，是有意自首。



路透社24日引述聖馬特奧縣警方稱，疑犯趙春利（Zhao Chunli，音譯）為其中一個槍擊地點員工，又指兩處槍擊地點為托兒所，事發時有兒童在場。

槍擊案發生後，各方對案發地點的說法並不一致，路透社報道，有其他官員表示槍擊地點由農場工人運作，當地媒體則至少指其中一處為蘑菇農場。

警方表示，疑犯正配合當局調查，但尚未能確認犯案動機，又指當警方在半月灣警局停車場發現疑犯在自己車上時，執法部門早已得悉車輛外觀及車牌號碼，推測他自行駕車前往該處，顯然是有意自首。

受害者包括中國農場工人

美國加州聖馬特奧縣半月灣市1月23日發生槍擊案，4人在加州92號高速公路聖馬特奧大道（San Mateo Road）沿路一處遇害身亡， 1人有性命危險，已送院治理，其餘3名死者在另一地點被發現。當地議員拉多克（Debbie Ruddock）稱，受害者是中國農場工人。

疑犯照片：