俄羅斯：西方國家武器供烏克蘭等於直接參與戰鬥

俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）1月26日稱，俄羅斯認為西方國家向烏克蘭供應武器即是直接參與衝突，而且西方的參與程度還在增加。



俄衛網26日稱，佩斯科夫當日對記者說：「歐洲各國首都以及華盛頓不斷發聲明指，儘管他們向烏克蘭運送包括坦克在內的各類武器系統，但這無論如何也不意味着他們或者北約（NATO）參與烏克蘭境內的戰鬥。我們堅決不同意這種說法，他們所做的一切我們都理解為直接參與衝突，而且我們看到參與程度在增加。」

德國政府25日宣布，決定向烏克蘭提供豹-2主戰坦克（Leopard 2）。報道指，德國擬為烏克蘭組建兩個坦克營，第一階段將從聯邦國防軍庫存中抽調出14輛豹-2A6坦克交給烏方。

美國總統拜登（Joe Biden）25日宣布計劃向烏克蘭提供31輛M1艾布蘭坦克（M1 Abrams），但美國當局稱這批坦克要在數月後才能運到烏克蘭。

俄羅斯已就西方國家向烏克蘭供應武器的問題，向包括美國在內的各國發出照會。俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）指出，任何包含烏克蘭武器的物資都將成為俄羅斯的合法打擊目標。