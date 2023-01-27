日媒：美國印太司令部前司令戴維森1月30日訪台

日媒1月26日引述消息稱，美國印度洋-太平洋司令部（U.S. Indo-Pacific Command）前司令戴維森（Philip Davidson）1月30日訪台，將與台灣總統蔡英文及其他領袖會面。



《日經亞洲評論》26日引述消息人士稱，這位美軍退役四星上將以「普通公民」身份訪台。他30日會從日本搭乘飛機抵達台灣。

戴維森2021年3月9日出席美國參議院聽證會時就中國大陸將攻台警告稱：「我認為威脅在這10年內很明顯，事實上，在未來6年內。」他2023年1月23日接受日本共同社訪問時仍不改其說法，仍評估中國大陸會在2027年前出擊。

除了戴維森，美國政治新聞網站「大酒杯新聞」（Punchbowl News）1月23日引述一名直接參與會談的官員稱，美國防部正就新任眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）今春訪台之行作準備。

《中國時報》報道引述涉外人士說法稱，麥卡錫最有可能選在4月10日這個時間點訪台。鑑於當天是《台灣關係法》簽署生效44周年，他倘若成行，勢將引起北京強烈不滿及反彈。

麥卡錫倘成行，將成為美國眾議院前議長金里奇（Newt Gingrich，1997年訪台）以及美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西，2022年8月2至3日）之後，第三位訪台的美眾院議長。

戴維森之行可能會發生在麥卡錫之前。