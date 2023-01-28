以色列耶路撒冷猶太教堂槍擊案：以警拘42人　增兵西岸

以色列耶路撒冷（Jerusalem）當地時間1月27日晚8時15分發生槍擊事件，一名槍手在一間猶太教堂開火，當局指事件中一共有7人喪生，至少另有3人受傷，槍手其後在附近被擊斃。警方指他是一名恐怖分子。



英國廣播公司（BBC）28日引述當地媒體稱，槍手是來自東耶路撒冷的巴人。

以色列警方稱在28日拘捕42名與此案有關人士。

巴勒斯坦一些武裝組織對讚揚是次襲擊，但沒說明其成員是否涉案。

以色列軍方在案發翌日的28日稱，在約旦河西岸朱迪亞地區（Judea）及撒馬利亞（Samaria）增兵，增加一個營的兵力。

警方講述案發經過時指出，槍手乘車到東耶路撒冷北部一間猶太教堂。當地傳媒指槍手首先在街上槍殺一名老婦，再擊斃一名電單車司機，之後進入教堂大開殺戒。當時教徒在教堂聚集，開始進行安息日禮拜。

救援人員到場發現多人中槍受傷，其中5人當場不治，另外5名傷者需要送院治療，年齡介乎14至70多歲，其中一名30多歲男子及一名70多歲婦人情況危殆。

槍手行兇後徒步逃離現場，並在大約1公里外的巴勒斯坦人社區與趕到的警員駁火，最終被擊斃，當局起獲一把槍手犯案用的手槍。

目前未知事件與近日當地緊張局勢有關，以軍日前在西岸（West Bank）地區擊斃多名巴勒斯坦槍手及平民，巴勒斯坦武裝組織之後發射火箭報復，以色列則以空襲回應。