美國中期選舉︱假資訊滲透社群　華裔恐成「中國牌」下的犠牲品？

美國最新有報告指出，右翼假資訊開始滲透廣受華人使用的社群媒體平台微信，其中最受歡迎的文章大肆談論「選舉舞弊氾濫」、「威脅美國民主的根基」，恐影響華裔美國籍選民對中期選舉的看法。而在民主、共和兩黨反華的一致立場下，華人社區開始擔心部分參選人針對中國的政綱，或會令原本就嚴重的「仇華」問題在選舉後雪上加霜。



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在今次美國中期選舉中，不論是聯邦層面到州和地方的選舉，中國因素普遍被用作重要的選舉手段。不論屬於任何黨派，都越來越多地使用「抹紅」（Red-baiting）策略，即攻擊對手與共產主義有聯繫或是指責對手對中國過於軟弱的立場。

其中一個典型戰場在加州南部的橙縣（Orange County）地區，44歲台裔人士陳介飛是該選區的眾議員候選人，他將與現任韓裔共和黨眾議員、67歲的樸銀珠（Michelle Steel）競爭一席位。儘管兩人均強調，競選取決於通脹、石油價格等問題，惟他們的亞裔身份卻成為彼此攻擊的素材，使得兩位候選人之間劍拔弩張，甚至激起選民的對立情緒。

「抹紅」在是次中期選舉並不罕見，圖為對橙縣眾議員候選人陳介飛的指控。(網上圖片)

陳介飛的父母在台灣出生，後來一家人在蔣介石治下的戒嚴時期來到美國。陳介飛在美國出生、長大，並進入哈佛大學讀書，畢業後在一家諮詢公司任職。他曾在美國海軍服役12年，還曾在2020年時競選眾議院席位，只是後來退出。

而樸銀珠則是韓裔第一代移民，出生於首爾，先後在韓國、日本和美國三地成長。20多歲時來到美國，與家人一同開設服裝店。2020年，她當選美國眾議員，成為首批在聯邦層面當選官員的三位韓裔女性之一。作為美國國會及行政當局中國委員會（Congressional-Executive Commission on China）成員之一，她曾推出一項有關防禦台灣的法案，尋求確保美國在台灣遭到入侵時提供防禦設施，又曾在今年冬奧會期間，致函國際奧委會主席以中共侵犯人權為由敦促遷址。

陳介飛在美國出生、長大，並進入哈佛大學讀書，亦曾在美國海軍服役12年。(ChenForCongress)

競選期間，當地豎立了許多鮮紅色背景的競選廣告，上邊寫有「中國的選擇：陳介飛」（China’s choice Jay Chen），還配以一顆五角星，象徵共產主義；類似的「抹紅」影片也在網上流傳。這是由於陳介飛曾在一所學校推動過以「孔子課堂」命名的中文教學，其競選對手試圖利用這一點將他與中國和共產主義結合在一起。2020年，美國國務院宣佈將孔子學院列為外國使團。

特朗普時期蔓延的「抹紅」現象

事實上，將對手與共產主義結合的策略，自特朗普時期就開始蔓延，而在中美關係近年日漸緊張，加上新冠疫情的爆發，令中國議題成為美國政治中的焦點。陳介飛與樸銀珠所屬的選區跨越洛杉磯縣和橙縣，是美國在去年人口普查後進行的一次選區重劃中新創建的，是美國種族最多元的選區之一。當地選民約三分一為亞裔，其中一半是越南裔。

樸銀珠美國國會及行政當局中國委員會成員，曾推出一項有關防禦台灣的法案。(Getty)

針對「抹紅」對手的說法，樸銀珠的發言人Lance Trover表示：「即便是在美國國務院和100名美國參議員強調孔子學院是共產主義的政治宣傳之後，陳介飛仍加倍支持孔子學院，稱任何膽敢拿他的立場說事的人都是『仇外』和『種族主義者』。」

陳介飛則回應說，12年前他所支持的中文項目在當時得到了國務院、大學理事會和總統小布殊（George W Bush）的批准，後來當局發現不合適而結束了該項目。對於國務院將孔子學院稱作外國使團，他重申：「我的觀點一直與國務院一致」。

華裔的抗議與分裂

橙縣競選中的「抹紅」情況，在選舉前夕受到華人團體的高度關注，部份人前往樸銀珠的競選辦公室前表達抗議。當地華人開始擔心，華裔的身份問題可能在未來與美國國內的「中國因素」綁架在一起，從而影響到自己未來生活和發展，尤其是這種「抹紅」在中期選舉並不罕見。

有抗議人士表示，選舉期間政客們「抹紅」對手的影片，讓人想起19世紀排華時期的照片，只是透過另一種方法來醜化美國華裔。他們坦言：「我不是為了支持陳介飛，也不是為了支持樸銀珠，而是這件事情本身引起了我的憤怒。」

部份華人更擔心下一代在美國恐面臨更多的攻擊。(Getty)

也有華裔憂慮：「在選舉中拿中國說事越來越常見，尤其是對共和黨來說，幾乎所有全國性的競選，中國是必打的牌。」他擔心這種傾向會使得麥卡錫主義（McCarthyism）重新抬頭，激發出強烈的排外情緒，「將中國的強大和美國人的憂慮混合在一起，必定會對華人社區帶來不利影響。」部份人更擔心下一代恐面臨更多的攻擊。

然而，華裔選民對這個問題想法卻不盡相同。有人表示，不管中國與共產主義議題如何在選舉中發酵，在美國的華人都不應該有「受害者心理」，對個別遭遇產生過度反應，「遵守美國的法律，以美國的利益為優先，就不會有任何恐懼。」

華人擔心部分參選人針對中國的政綱，或會令原本就嚴重的「仇華」問題在選舉後雪上加霜。(Getty)

華裔恐迎更危險的境況？

一直以來，華裔選民總被認為是投票積極性不高，然而過去十年，華裔以至亞裔對參與選舉的興趣度越來越高。2020年，近60%的華裔選民參與了投票，較2016年增加47%。近期的民調也顯示，在華人群體中，77%的人準備在中期選舉中參與投票。

有別於美國人關心的議題依次為：經濟、墮胎權、犯罪率、槍支、移民，華人的排序明顯不同，排名前三的是經濟、犯罪、教育。另外，不少華人對性別議題有與美國主流社會非常不同的感覺，例如在LGBT權益問題上，很多傳統的華裔選民不支持民主黨。

因此，有一些中期選舉候選人也針對華裔的訴求作為策略，務求爭取他們的支持，如紐約州第17選區州參議員共和黨候選人Vito LaBella將對壘華裔候選人曲怡文（Irene Chu Iwen），前者以主張重視治安、維護教育等理念，獲得不少華人支持。

政客們於中期選舉大打「中國牌」，加上特朗普或參選2024年總統選舉，華裔恐面臨更大的反中情緒。(Getty)

誠然，無論是民主或共和黨於這次中期選舉中勝出，美國對華的強硬立場勢必依舊。許多華裔美國人反倒關心的是，美國自疫情爆發以來，仇恨亞裔犯罪本已大幅增加，導致大眾將對疫情的恐懼與不滿發洩在華裔。當地最新報告顯示，部分政治人物持續發表仇視亞裔言論，使得全國在這方面的情況並未改善。有華裔國會議員表示，政界應在11月中期選舉中停止誣衊華裔以至亞裔民眾。

代表紐約的民主黨眾議員孟昭文（Grace Meng）表示，政壇領袖是民眾榜樣，而且擁有輿論平台，因此需要謹言慎行，她敦促政治人物在中選前停止發表煽動言論。同屬民主黨的眾議員趙美心（Judy Chu）亦說，社會可以批評中國政府，但不應波及所有亞裔或華人。

無論如何，隨着中期選舉針對中國的選舉策略大行其道，加上疫情期間宣揚「中國病毒」（Chinese virus）的特朗普或有可能「回朝」，近日他表示將在11月15日於佛羅里達州海湖莊園（Mar-a-Lago）公布「非常大的消息」，外界分析指他可能會搶先在這時後宣布參選2024年總統大選。這些的發展趨勢，很可能在選舉後將華裔置於更為危險的境地，恐成為這場選舉下的犠牲品。

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