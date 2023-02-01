艾力寶雲槍擊案︱新墨西哥州正式起訴Alec Baldwin過失殺人罪

美國新墨西哥州檢察部門1月31日宣布，正式分別起訴荷里活男星艾力寶雲（Alec Baldwin）及電影《Rust》槍械主管古鐵雷斯·里德（Hannah Gutierrez-Reed）兩項過失殺人罪。



天空新聞報道，新墨西哥州檢察部門早前決定起訴艾力寶雲及古鐵雷斯·里德，當地檢察官Mary Carmack-Altwies當時表示，經過詳細審視證據及當地法律後，認為有足夠證據刑事起訴艾力寶雲及其他《Rust》的拍攝人員，並計劃在1月內正式提出訴訟。

她強調，無人可以凌駕法律，任何人都值得獲公義。新墨西哥州特別檢察官里布（Andrea Beeb）則認為，假如艾力寶雲、古鐵雷斯·里德或副導演霍爾斯（David Halls）其中一人有盡責，哈欽斯（Halyna Hutchins）就可能會在生。而證據明顯反映《Rust》片場有無視安全的刑事行為，強調沒有片場可以忽視該州份認真對待槍械和公眾安全的承諾。

根據新墨西哥州法律，過失殺人罪屬第四級重罪，最高刑罰是入獄18個月及罰款5000美元。另外副導演霍爾斯（David Halls）則被控疏忽使用致命武器罪，不過他已與控方達成認罪協議。

艾力寶雲在《Rust》的片場綵排期間，其道具槍發射實彈，擊中攝影師哈欽斯及導演索薩（Joel Souza），哈欽斯其後證實不治。艾力寶雲一直否認為事件負責，稱片場內不應有實彈武器，並指工作人員向他表示涉事道具槍可以安全使用。

哈欽斯的家人發表聲明，稱支持當局起訴艾力寶雲，希望司法制度可以保障公眾，以及向違法人士問責。而艾力寶雲的律師則表明會在法院抗爭到底。