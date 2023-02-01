口罩令取消後　韓國人還是自覺帶上口罩　日本也不例外

香港傳聞即將在3月或4月解除室外口罩令，長達3年的口罩日常終於要看見出口。不過已習慣口罩出口的人們，能重新返回過去的生活嗎？還是會有人堅持要繼續帶口罩，接受這個「新日常」？在韓國，可見人們還在適應這個變化。



韓國在1月30日起，正式解除室內口罩令，僅限在搭乘交通工具和出入醫院診所等高危場所時例外。連同早前解除的室外口罩令，韓國正逐漸走出口罩日常。

與美國口罩與政治掛勾不同，口罩在韓國單純是一種保護用裝備。早在十多年前，已有人為免受空氣污染所苦，在街上配戴口罩。在新冠疫情下口罩令未有做成什麼反彈，甚至有人把它當作是一種時尚服飾佩戴。

圖為1月30日，首爾一間書店，可見有人帶着口罩，有人除下了口罩。（Reuters）

在口罩令解除日的早上，人們穿着冬衣在首爾穿梭，不論在地鐵站、雜貨店還是咖啡廳，都可以看見人們仍帶着口罩的情況。根據1月早些時候蓋洛普民調（Gallup）的調查，有約65%的韓國人傾向在室內繼繼續帶口罩；有76%的人表示，會繼續室配戴口罩。

一間年糕店的店員把他的口罩掛在頸上，平常工作時不會帶着，但要說話時會把口罩帶上：「我會繼續帶口罩……我家裏有一大箱的口罩，我能怎麼辦？」不過他補充表示，他不會擔心染病，但他仍覺得有必要帶口罩保護他人。

在一間照相館，42歲的攝影師表示，他將會繼續帶口罩，因為這次疫情還未正式結束：「帶着口罩也不是沒有那麼不舒服，所以不妨繼續戴下去。」

當然凡事有例外，在延世大學附近的一間健身房，可以看見人們脫下口罩在做運動。一位正在運動20歲大學生說道：「脫下口罩做運動的感覺好多了。」「我有點擔心，如果其他人都戴着口罩，只有我一人脫掉會很尷尬。我很高興其他人都脫下了口罩。」

在亞洲其他地區，也陸續跟隨歐美放寬口罩規定。在新加坡，馬來西亞和越南也放寬了大部分的口罩要求。日本也只建議而不再強制規定配戴口罩，但口罩在日本同樣普遍，日本把口罩戲稱為「顔パンツ」，亦即「掛在臉上的內褲」。

在日本情況也差不多，據PRTimes在1月發表的最新調查結果，有接近60%的人會支持繼續配戴口罩，其中37.7%的人表示不論室內外都希望配戴口罩。這顯示着日韓同樣已習慣了配戴口罩，即使政府解除規定，人們還是會自帶戴上。