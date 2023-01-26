日媒：日本5月8日調低新冠傳染病分類　室內口罩令或將「鬆綁」

日本放送協會（NHK）1月26日稱日本政府會在5月8日降低新型冠狀病毒感染（COVID-19，前稱新型冠狀病毒肺炎）的分類等級，降至與流感同級的第5類傳染病。屆時要求人們在室內配戴口罩的措施或將放寬。



關於新冠病毒在《傳染病法》下的立場，首相岸田文雄上週稱原則上將考慮在春季從目前的「第2類」改變為與季節性流感相同的「第5類」。他稱已對厚生勞動大臣加藤勝信下達指示。

岸田1月26日下午5時30分後不久在首相官邸會見加藤等人，就降級的具體時間進行最終討論。

政府考慮到需確保地方政府和醫療機構有足夠的時間進行準備，因此決定在長假後的5月8日將新冠降級至「第5類」傳染病。

政府27日開設新的新冠對策本部，並正式決定將新冠降級至「第5類」傳染病的日期。

日本新冠肺炎疫情：圖為2021年8月14日，走在東京新宿站旁馬路的行人。（Reuters）

此前朝日電視新聞引述政府消息稱，厚生勞動省正考慮在4月1日前，把目前相當於第2類傳染病的新冠肺炎，降級至與流感同級的第5類。儘管政府未正式把新冠肺炎列為第2類傳染病，但防疫措施基本與第2類無異。

第2類感染症包括了結核病、小兒麻痺、禽流感、中東呼吸綜合症（MERS）等的傳染病，而第5類則包括一般流感、肝炎、水痘等。儘管愛滋病及急性腦炎同樣被劃分在第5類，患者嚴重程度不比第2類的低，但被劃分在第5類的傳染病一般不是無須隔離，就是傳染情況相對較低。

日本目前的口罩規定，除能確保社交距離且幾乎不會交談的情況外，都會建議民眾配戴口罩。一旦調低分類，將只限有發燒等症狀、高齡者及慢性病患者須在室內配戴口罩，同時原本由政府全資的治療費將改為自費，但據悉可能會有例外。

政府將在近日召開部長會議，討論相關決定及細節，包括具體何時執行。目前日本每天新增約10多萬的感染個案，但似乎己達到頂峰沒有再增加的趨勢。政府亦積極開關及恢復生產，讓經濟活動回復至疫情前的模樣。